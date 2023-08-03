В Польше заявили о готовности пилотов открыть огонь на границе Белоруссии

В район границы с Белоруссией были перемещены военные вертолеты

03 августа 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Польские пилоты боевых вертолетов готовы применить оружие на границе с Белоруссией. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель начальника генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский во время совещания с главой Минобороны страны Мариусом Блащаком.

По его словам, еще 2 августа в район границы с Белоруссией были перемещены военные вертолеты. Они вооружены и готовы к бою, а их пилоты имеют опыт ведения боевых действий в Афганистане, подчеркнул Соколовский.

"Они опытные, и если произойдет что-то опасное, то они без колебаний применят оружие", – добавил генерал.

В свою очередь, министр обороны Мариус Блащак уточнил, что на границу с Белоруссией переброшены вертолеты двух бригад.

Напомним, что накануне Польша заявила о пересечении границы страны двумя белорусскими вертолетами. Минобороны Белоруссии заявляло, что обвинения надуманны. По их информации, еще утром польское оперативное командование заявляло, что польские радары не зафиксировали нарушения госграницы.