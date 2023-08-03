В Польше заявили о готовности пилотов открыть огонь на границе Белоруссии
В район границы с Белоруссией были перемещены военные вертолеты
03 августа 2023, 22:35, ИА Амител
Польские пилоты боевых вертолетов готовы применить оружие на границе с Белоруссией. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель начальника генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский во время совещания с главой Минобороны страны Мариусом Блащаком.
По его словам, еще 2 августа в район границы с Белоруссией были перемещены военные вертолеты. Они вооружены и готовы к бою, а их пилоты имеют опыт ведения боевых действий в Афганистане, подчеркнул Соколовский.
"Они опытные, и если произойдет что-то опасное, то они без колебаний применят оружие", – добавил генерал.
В свою очередь, министр обороны Мариус Блащак уточнил, что на границу с Белоруссией переброшены вертолеты двух бригад.
Напомним, что накануне Польша заявила о пересечении границы страны двумя белорусскими вертолетами. Минобороны Белоруссии заявляло, что обвинения надуманны. По их информации, еще утром польское оперативное командование заявляло, что польские радары не зафиксировали нарушения госграницы.
23:26:29 03-08-2023
ну эти-то куда лезут ?
09:38:55 04-08-2023
Шинник (23:26:29 03-08-2023) ну эти-то куда лезут ?... всм? А что вы им предлагаете, ковровую дорожку расстелить для Вагнера, пусть приходят? Как бы защита своих границ - нормальная ситуация.
11:25:52 04-08-2023
Гость (09:38:55 04-08-2023) всм? А что вы им предлагаете, ковровую дорожку расстелить дл... Пшеки - наши враги, и их границы для нас - всё равно что плевок на улице.
09:29:39 04-08-2023
Опыт войны в Афганистане они имеют, не смешите :-)
11:12:08 04-08-2023
Гость (09:29:39 04-08-2023) Опыт войны в Афганистане они имеют, не смешите :-)... Не, они и правда, как и латыши, отправляли в Афган двух танкистов и пол собаки в помощь америкосам, в тот момент ловившим Беню Ладена и навязывая "демократию" в суверенной республике Афганистан)))
10:03:00 04-08-2023
Комплекс неполноценности не дает покоя пшекам.
10:24:44 04-08-2023
А что польские пилоты делали в Афганистане? Эта страна граничит с Польшей? Маковые поля охраняли для США?