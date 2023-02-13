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В полях на Алтае будут испытывать тяжёлые беспилотники

Проект нужно согласовать

13 февраля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Созданная "Почтой России" и "Сколково капиталом" компания "Консорциум БАС" планирует тестировать тяжёлые дроны для нужд сельского хозяйства. Испытать беспилотники собираются в Алтайском и Краснодарском краях, а также в Татарстане, Ростовской, Белгородской, Самарской и Новосибирской областях.

Как пишут "Ведомости", для этого необходимо установить экспериментально-правовой режим. Документы уже рассматривают в Минэкономразвития. Скоро проект программы также направят на согласование в профильные ведомства и администрации регионов.

Планируется, что за время действия программы площадь обрабатываемых беспилотниками земель составит 490 тысяч га. Сейчас законодательство допускает к химобработке только пилотируемую авиацию.

Комментарии 12

  • нет бы прекратить травить нас химией... льют на головы всякие яды и удивляемся,чего так народ мрет от рака и прочей гадости. экологически чистый регион,блин..
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Почта России уже и банком стали и магазином ( что только не продают ), теперь вот тяжелые беспилотники будут делать... Может что-то уже сделать, чтобы посылки быстрее стали доставляться, или это им не интересно?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Мутная тема, к салюту готовите?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Ну если Почта России взялась за дело то проект можно закрывать. Может лучше Почта России займется почтой в России, не?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • для нужд сельского хозяйства --- для других нужд тоже надо
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Распил бабла вместе со Сколково.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Ну если за дело взялась почта России- можем расходиться. Кина не будет...
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, яркий пример работы почты России, сегодня (13.02.2023!) от них почтой получили подписанный договор датированный 20.05.2020г.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Посылки теперь будет доставляться тяжелым дроном, прямо в форточку!
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Я скажу больше,самые дорогие продовольственные товары ,почта России.По сёлам где нет магазинов снабжает почта России.Например сахар на 10.02.2023 г стоит 86 руб/кг. Всё для народа!!!
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Нужно всем вставать, а не говорить, а что мы сделаем, везде же травят
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, в советское время поля протравливают поля малой авиацией,и ничего жили не тужили,м здоровее были,а сейчас открыли холодильник и простудились,парниковые вы наши.
    13 февраля, Гость   Ответить
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