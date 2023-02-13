В полях на Алтае будут испытывать тяжёлые беспилотники

Проект нужно согласовать

13 февраля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Созданная "Почтой России" и "Сколково капиталом" компания "Консорциум БАС" планирует тестировать тяжёлые дроны для нужд сельского хозяйства. Испытать беспилотники собираются в Алтайском и Краснодарском краях, а также в Татарстане, Ростовской, Белгородской, Самарской и Новосибирской областях.

Как пишут "Ведомости", для этого необходимо установить экспериментально-правовой режим. Документы уже рассматривают в Минэкономразвития. Скоро проект программы также направят на согласование в профильные ведомства и администрации регионов.

Планируется, что за время действия программы площадь обрабатываемых беспилотниками земель составит 490 тысяч га. Сейчас законодательство допускает к химобработке только пилотируемую авиацию.