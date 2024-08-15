В понедельник и по вечерам. Эксперты выяснили, когда чаще происходят DDoS-атаки

В последнее время атаки растянулись на несколько дней

15 августа 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8JyeMp

Мошенник. Хакер / Фото: freepik.com

МегаФон проанализировал данные о DDoS-атаках на корпоративных клиентов компании с начала 2024 года. Как выяснилось, для большинства своих атак хакеры предпочитают вечернее время.

Кого атакуют?

За первые семь месяцев года МегаФон зарегистрировал свыше 2,4 тыс. DDoS-атак. Это на 12%, чем годом ранее. Больше всего хакеров интересовали телеком-сектор и интернет-провайдеры. Еще 5% случаев пришлись на государственный сектор, остальные – на компании малого и среднего бизнеса. Злоумышленники нападали на сети каждого четвертого корпоративного клиента МегаФона.

С точки зрения географического распределения атак наиболее активно хакеры действовали:

в Москве и Московской области (здесь зарегистрирована треть атак);

в Поволжье;

на Кавказ и Северо-Запад.

Меньше всего атак регистрируется в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

Когда атакуют?

Активная фаза атак начинается в 10 часов по московскому времени, с 18 до 19 часов их количество снижается, а вот пик приходится на 20-22 часа. После полуночи активность сокращается в 3-4 раза.

Как показал анализ специалистов МегаФона, самым популярным днём для атак со стороны хакеров стал понедельник.

Как МегаФон защищает своих клиентов?

"Хакеры ищут уязвимости и постоянно меняют стиль, поэтому специалисты по мониторингу DDoS-атак МегаФона работают круглосуточно. Они отслеживают аномалии, отмечают изменения в характеристиках, при необходимости предпринимают дополнительные меры для защиты наших клиентов. При помощи собранных статистических данных мы следим за общими тенденциями, предугадываем действия злоумышленников и совершенствуем инструменты защиты", – комментирует директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона Александр Осипов.

Защита от DDoS-атак в МегаФоне работает на всех уровнях модели взаимодействия открытых систем. Оборудование обнаруживает и подавляет угрозы в автоматическом режиме, время активации ответных мер в 100% случаев не превышает 30 секунд. При выявлении аномалий поток направляется в центр очистки трафика, где проходит фильтрацию.

МегаФон оказывает широкий спектр услуг по кибербезопасности для бизнеса. Продукты оператора обеспечивают защиту телефонной связи, сетевых и локальных ресурсов, приложений, мобильных устройств. Разработаны специальные программы для обучения сотрудников, анализа защищённости ИТ-инфраструктуры, оценки информационной безопасности.

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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