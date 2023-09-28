В правительстве Алтайского края появится еще одно управление

Соответствующий указ подписал глава региона Виктор Томенко 26 сентября

28 сентября 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал приказ о реорганизации управления юстиции с 1 января 2024 года. Документ опубликован на сайте правительства региона.

Согласно указу, из состава управления юстиции выделят управление по обеспечению деятельности мировых судей. Помимо материально-технического и организационного обеспечения деятельности аппарата мировых судей, оно будет выполнять роль администратора дохода краевого и местных бюджетов и главного распорядителя и получателя межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и средств из краевой казны.

Министерству финансов региона поручили предусмотреть в бюджете на 2024 год средства на обеспечение функций соответствующих исполнительных органов.

Чем занимается управление юстиции?