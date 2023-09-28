В правительстве Алтайского края появится еще одно управление
Соответствующий указ подписал глава региона Виктор Томенко 26 сентября
28 сентября 2023, 12:20, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал приказ о реорганизации управления юстиции с 1 января 2024 года. Документ опубликован на сайте правительства региона.
Согласно указу, из состава управления юстиции выделят управление по обеспечению деятельности мировых судей. Помимо материально-технического и организационного обеспечения деятельности аппарата мировых судей, оно будет выполнять роль администратора дохода краевого и местных бюджетов и главного распорядителя и получателя межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и средств из краевой казны.
Министерству финансов региона поручили предусмотреть в бюджете на 2024 год средства на обеспечение функций соответствующих исполнительных органов.
Чем занимается управление юстиции?
- Координирует правовой мониторинг органами исполнительной власти региона;
- проводит правовую экспертизу и согласовывает проекты нормативных правовых актов органов исполнительной власти;
- регистрирует акты гражданского состояния;
- готовит предложения по созданию и упразднению судебных участков, изменению их границ;
- осуществляет информационное и методологическое обеспечение деятельности правительства, органов исполнительной власти Алтайского края, подведомственных им учреждений;
- финансирует мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи в регионе в рамках государственной системы бесплатной юрпомощи;
- принимает меры, направленные на реализацию мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма;
- осуществляет функции главного администратора доходов краевой казны и доходов местных бюджетов, в том числе по штрафам, налагаемым мировыми судьями, и т.д. (теперь эта функция перейдет созданному управлению).
12:39:13 28-09-2023
Ещё один повод для распилов, откатов и заносов московских дотаций для "лучших людей" из всем известной ОПГ.
14:21:01 28-09-2023
Управление по управлению другими управлениями
14:23:16 28-09-2023
Очередные дармоеды
18:39:59 28-09-2023
только что пел , что будет для людей работать и создает еще одну шайку дармоедов за народные деньги.