НОВОСТИПолитика

В правительстве Алтайского края появится еще одно управление

Соответствующий указ подписал глава региона Виктор Томенко 26 сентября

28 сентября 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: Александра Черданцева / amic.ru
Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал приказ о реорганизации управления юстиции с 1 января 2024 года. Документ опубликован на сайте правительства региона.

Согласно указу, из состава управления юстиции выделят управление по обеспечению деятельности мировых судей. Помимо материально-технического и организационного обеспечения деятельности аппарата мировых судей, оно будет выполнять роль администратора дохода краевого и местных бюджетов и главного распорядителя и получателя межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и средств из краевой казны.

Министерству финансов региона поручили предусмотреть в бюджете на 2024 год средства на обеспечение функций соответствующих исполнительных органов.

Чем занимается управление юстиции?

  • Координирует правовой мониторинг органами исполнительной власти региона;
  • проводит правовую экспертизу и согласовывает проекты нормативных правовых актов органов исполнительной власти;
  • регистрирует акты гражданского состояния;
  • готовит предложения по созданию и упразднению судебных участков, изменению их границ;
  • осуществляет информационное и методологическое обеспечение деятельности правительства, органов исполнительной власти Алтайского края, подведомственных им учреждений;
  • финансирует мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи в регионе в рамках государственной системы бесплатной юрпомощи;
  • принимает меры, направленные на реализацию мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма;
  • осуществляет функции главного администратора доходов краевой казны и доходов местных бюджетов, в том числе по штрафам, налагаемым мировыми судьями, и т.д. (теперь эта функция перейдет созданному управлению).
Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru

Первые назначения в правительстве Алтайского края ожидаются на следующей неделе

Томенко начнет преображение администрации с руководителей, которых не нужно согласовывать с федеральными министерствами
НОВОСТИПолитика

Виктор Томенко документы

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

12:39:13 28-09-2023

Ещё один повод для распилов, откатов и заносов московских дотаций для "лучших людей" из всем известной ОПГ.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:21:01 28-09-2023

Управление по управлению другими управлениями

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:16 28-09-2023

Очередные дармоеды

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:39:59 28-09-2023

только что пел , что будет для людей работать и создает еще одну шайку дармоедов за народные деньги.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров