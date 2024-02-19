В правительстве Германии сообщили, что принимают к сведению посты Медведева
Кабмин ФРГ знает, как активно зампредседателя пользуется соцсетью X
19 февраля 2024, 21:00, ИА Амител
Правительство Германии призналось, что читает посты зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в соцсетях. Как сообщает ura.ru, представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что кабмин Германии в курсе, как активно зампредседателя пользуется соцсетью X.
Ранее в Польше и Германии ограничили показ Медведева в X о том, что Украина исчезнет. Тогда зампред Совбеза заявил, что украинская страна исчезнет, поскольку никому не нужна.
"Как вы уже сказали, это не первая угроза, и мы знаем, как активно господин Медведев использует Twitter (ныне X) или то, что пришло на смену. Мы принимаем это к сведению", – заявил после этого Хебештрайт.
21:49:42 19-02-2024
Я когда бухну, тоже активно пользуюсь соц сетями. Только мне утром бывает стыдно, а Мите нет.
04:30:51 20-02-2024
А че ему еще делать? От безделья это...
07:24:55 20-02-2024
Мы принимаем это к сведению ---- но думают, что он блефует
09:22:19 20-02-2024
А чего Медведеву стыдится? Он правду говорит, которая фашистам пиндосам гейропейцам бандеровцам не нравится.
11:03:57 20-02-2024
Гость (09:22:19 20-02-2024) А чего Медведеву стыдится? Он правду говорит, которая фашис... Именно. Говорит то, что официальные лица озвучить не могут:)))