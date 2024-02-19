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В правительстве Германии сообщили, что принимают к сведению посты Медведева

Кабмин ФРГ знает, как активно зампредседателя пользуется соцсетью X

19 февраля 2024, 21:00, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: соцсети политика
Дмитрий Медведев / Фото: соцсети политика

Правительство Германии призналось, что читает посты зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в соцсетях. Как сообщает ura.ru, представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что кабмин Германии в курсе, как активно зампредседателя пользуется соцсетью X.

Ранее в Польше и Германии ограничили показ Медведева в X о том, что Украина исчезнет. Тогда зампред Совбеза заявил, что украинская страна исчезнет, поскольку никому не нужна.

"Как вы уже сказали, это не первая угроза, и мы знаем, как активно господин Медведев использует Twitter (ныне X) или то, что пришло на смену. Мы принимаем это к сведению", – заявил после этого Хебештрайт.

Дмитрий Медведев Политика

Комментарии 5

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Гость

21:49:42 19-02-2024

Я когда бухну, тоже активно пользуюсь соц сетями. Только мне утром бывает стыдно, а Мите нет.

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Грыша

04:30:51 20-02-2024

А че ему еще делать? От безделья это...

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Гость

07:24:55 20-02-2024

Мы принимаем это к сведению ---- но думают, что он блефует

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Гость

09:22:19 20-02-2024

А чего Медведеву стыдится? Он правду говорит, которая фашистам пиндосам гейропейцам бандеровцам не нравится.

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Гость

11:03:57 20-02-2024

Гость (09:22:19 20-02-2024) А чего Медведеву стыдится? Он правду говорит, которая фашис... Именно. Говорит то, что официальные лица озвучить не могут:)))

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