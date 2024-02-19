В правительстве Германии сообщили, что принимают к сведению посты Медведева

Кабмин ФРГ знает, как активно зампредседателя пользуется соцсетью X

19 февраля 2024, 21:00, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: соцсети политика

Правительство Германии призналось, что читает посты зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в соцсетях. Как сообщает ura.ru, представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что кабмин Германии в курсе, как активно зампредседателя пользуется соцсетью X.

Ранее в Польше и Германии ограничили показ Медведева в X о том, что Украина исчезнет. Тогда зампред Совбеза заявил, что украинская страна исчезнет, поскольку никому не нужна.

"Как вы уже сказали, это не первая угроза, и мы знаем, как активно господин Медведев использует Twitter (ныне X) или то, что пришло на смену. Мы принимаем это к сведению", – заявил после этого Хебештрайт.