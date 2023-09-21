В правительстве озабочены сокращением в экономике числа 30-39-летних работников
Также не хватает работников по определенным профессиям, а вот финансистов и страховщиков — перебор
21 сентября 2023, 21:32, ИА Амител
Самый востребованный персонал, работники от 30 до 39 лет, сокращается в российской экономике на 30%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет "Интерфакс".
Она отметила, что правительство пугает дисбаланс, который в силу демографической ситуации складывается по этому возрасту сотрудников.
"Это самый востребованный персонал, самый готовый к изменениям. Их количество сокращается на 30%. Но растет количество молодых и более возрастных", – добавила Голикова.
Также не хватает работников по определенным профессиям. В частности, на одного зарегистрированного безработного с соответствующим опытом приходится 13 вакансий квалифицированных рабочих промышленности, строительства, транспорта. Преимущественно это вакансии, связанные со слесарным, фрезерным делом, а также в отрасли строительства. Определенный перебор наблюдается в секторе финансов и страхового дела.
21:54:37 21-09-2023
Может их на фронт отправили ? Пусть арбидольщица подумает .
22:13:55 21-09-2023
Ну теперь-то Правительству РФ и Центробанку РФ придётся вводить контрсанкцию, ввиде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу или пятая колона не согласна?
05:55:58 22-09-2023
Так вы сами и постарались сократить численность работникоа. Или-а что случилось?
07:40:02 22-09-2023
Ну все же догадываются где они. Одни не там потому что сильно молодые, другие потому что старые. А эти подходят
08:16:39 22-09-2023
Пребор явный юристов. На Потоке сколько шаражек их выпускает? Даже в форму пытаются одеть! А толку? Интересно, Самолетов уже издао приказ о введении формы? И одел в форму памятник, который себе в ограде поставил?
08:25:47 22-09-2023
А кто виноват? Они где эти работники....на сво?
09:23:05 22-09-2023
Кто на фронте, а большинство стараниями мадам Арбидол и ей подобных вытеснен в серую зону экономики, ибо им семью кормить надо, а при имеющемся реальном уровне зарплат и цен на все-про-все выбор-то простой - либо ты работаешь вбелую и получаешь, после всех отчислений в пользу государства, нищенскую зарплату где-то в районе прожиточного минимума - либо работаешь всерую, но за деньги, которые хотя бы позволят одеть-накормить ребенка и, может быть, даже отправить в школу, не влезая для этого в кредит. Выбор очевиден!
09:34:41 22-09-2023
Про риэлторов забыли. Вот где явный перебор.
10:28:33 22-09-2023
Гость (09:34:41 22-09-2023) Про риэлторов забыли. Вот где явный перебор. ... В риэлтерши идут женщины после сорока, когда для офисного плантона они уже стары и их выгоняют. И дорога только одна - либо в риэлторши, либо в ТЦ продавщицами.
10:55:53 22-09-2023
Гость (10:28:33 22-09-2023) В риэлтерши идут женщины после сорока, когда для офисного пл... хрень