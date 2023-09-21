В правительстве озабочены сокращением в экономике числа 30-39-летних работников

Также не хватает работников по определенным профессиям, а вот финансистов и страховщиков — перебор

21 сентября 2023, 21:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Самый востребованный персонал, работники от 30 до 39 лет, сокращается в российской экономике на 30%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет "Интерфакс".

Она отметила, что правительство пугает дисбаланс, который в силу демографической ситуации складывается по этому возрасту сотрудников.

"Это самый востребованный персонал, самый готовый к изменениям. Их количество сокращается на 30%. Но растет количество молодых и более возрастных", – добавила Голикова.

Также не хватает работников по определенным профессиям. В частности, на одного зарегистрированного безработного с соответствующим опытом приходится 13 вакансий квалифицированных рабочих промышленности, строительства, транспорта. Преимущественно это вакансии, связанные со слесарным, фрезерным делом, а также в отрасли строительства. Определенный перебор наблюдается в секторе финансов и страхового дела.