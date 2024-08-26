В пригороде Барнаула благоустраивают памятники к 80-летию Победы в ВОВ

Работы проводят в Затоне и Ягодном

26 августа 2024, 16:20, ИА Амител

Благоустроенный мемориал / Фото: мэрия Барнаула

В пригороде Барнаула проводят работы по подготовке к 80-летию Победы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в микрорайоне Затон компания "Жилищная инициатива" ремонтирует памятник воинам, павшим в ВОВ. Здесь уже установили новое ограждение и уложили тротуарную плитку, а сейчас меняют таблички с фамилиями.

Работы в этом месте планируют завершить в течение месяца.

Кроме того, в поселке Ягодном при поддержке депутата АКЗС Максима Банных благоустроили территорию памятного камня в честь погибших воинов. На объекте уложили новую плитку и заменили оградку.