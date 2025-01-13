В пригороде Барнаула ограничили подачу холодной воды из-за коммунальной аварии

Ориентировочное время устранения неполадок – 16:00

13 января 2025, 13:18, ИА Амител

Душ / Источник фото: unsplash.com

На артезианском водозаборе "Шаховской" в селе Власиха произошло повреждение, в связи с которым часть населения осталась без холодной воды. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Ограничения затронули следующие адреса:

ул. Лютиковая, 1-20;

ул. Ковыльная, 49-133;

ул. Огоньковая, 1-22;

ул. Пионовая, 1-22;

ул. Вербная, 1-14;

ул. Шаховская, 1-66;

ул. Зеленая, 1-35, 14-26;

ул. Набережная, 1-10;

ул. Карельская, 7-55 (нечетные);

пер. Северный, 4-11;

б. Мирный, 5-26;

ул. Возрождения, 1-52;

ул. Преображенская, 3-7, 6-12;

ул. Невская, 2-6;

ул. Парадная, 5-15, 4-8;

ул. Лихая, 1-18;

ул. Мозаичная, 6-15;

ул. Архангельская, 1-8;

ул. Талая, 1-16;

ул. Туманная, 1-26;

ул. Берестовая, 2-21;

пер. Бульварный, 1-14;

ул. Ромовая, 4-10;

ул. Набережная, 1-10;

ул. Ковыльная, 4 (адм. здание).

Специалисты планируют устранить аварию к 16:00.