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В пригороде Барнаула ограничили подачу холодной воды из-за коммунальной аварии

Ориентировочное время устранения неполадок – 16:00

13 января 2025, 13:18, ИА Амител

Душ / Источник фото: unsplash.com
Душ / Источник фото: unsplash.com

На артезианском водозаборе "Шаховской" в селе Власиха произошло повреждение, в связи с которым часть населения осталась без холодной воды. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Ограничения затронули следующие адреса:

  • ул. Лютиковая, 1-20;
  • ул. Ковыльная, 49-133;
  • ул. Огоньковая, 1-22;
  • ул. Пионовая, 1-22;
  • ул. Вербная, 1-14;
  • ул. Шаховская, 1-66;
  • ул. Зеленая, 1-35, 14-26;
  • ул. Набережная, 1-10;
  • ул. Карельская, 7-55 (нечетные);
  • пер. Северный, 4-11;
  • б. Мирный, 5-26;
  • ул. Возрождения, 1-52;
  • ул. Преображенская, 3-7, 6-12;
  • ул. Невская, 2-6;
  • ул. Парадная, 5-15, 4-8;
  • ул. Лихая, 1-18;
  • ул. Мозаичная, 6-15;
  • ул. Архангельская, 1-8;
  • ул. Талая, 1-16;
  • ул. Туманная, 1-26;
  • ул. Берестовая, 2-21;
  • пер. Бульварный, 1-14;
  • ул. Ромовая, 4-10;
  • ул. Набережная, 1-10;
  • ул. Ковыльная, 4 (адм. здание).

Специалисты планируют устранить аварию к 16:00.

вода водоканал Водоснабжение

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