В пригороде Барнаула ограничили подачу холодной воды из-за коммунальной аварии
Ориентировочное время устранения неполадок – 16:00
13 января 2025, 13:18, ИА Амител
Душ / Источник фото: unsplash.com
На артезианском водозаборе "Шаховской" в селе Власиха произошло повреждение, в связи с которым часть населения осталась без холодной воды. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Ограничения затронули следующие адреса:
- ул. Лютиковая, 1-20;
- ул. Ковыльная, 49-133;
- ул. Огоньковая, 1-22;
- ул. Пионовая, 1-22;
- ул. Вербная, 1-14;
- ул. Шаховская, 1-66;
- ул. Зеленая, 1-35, 14-26;
- ул. Набережная, 1-10;
- ул. Карельская, 7-55 (нечетные);
- пер. Северный, 4-11;
- б. Мирный, 5-26;
- ул. Возрождения, 1-52;
- ул. Преображенская, 3-7, 6-12;
- ул. Невская, 2-6;
- ул. Парадная, 5-15, 4-8;
- ул. Лихая, 1-18;
- ул. Мозаичная, 6-15;
- ул. Архангельская, 1-8;
- ул. Талая, 1-16;
- ул. Туманная, 1-26;
- ул. Берестовая, 2-21;
- пер. Бульварный, 1-14;
- ул. Ромовая, 4-10;
- ул. Набережная, 1-10;
- ул. Ковыльная, 4 (адм. здание).
Специалисты планируют устранить аварию к 16:00.
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