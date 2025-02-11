В пригороде Барнаула продолжает работать пункт выездной регистрации собак
До 14 февраля питомца можно зарегистрировать в поселках Пригородный и Власиха
11 февраля 2025, 13:15, ИА Амител
В Барнауле продолжает работать мобильный пункт выездной регистрации собак. До 14 февраля животных можно зарегистрировать в поселках Пригородный и селе Власиха. Об этом сообщили в мэрии.
Регистрация и чипирование собак в пригороде Барнаула пройдут по следующим адресам:
В поселке Пригородный:
- 11 февраля – по ул. Ветеринарной, 1, с 09:00 до 16:00;
- 12 февраля – по ул. Жданова, 19, с 09:00 до 16:00.
В селе Власиха:
- 13 февраля – по ул. Ковыльной, 89а, с 09:00 до 16:00;
- 14 февраля – по ул. Шоссейной, 76а, с 09:00 до 16:00.
В Барнауле зарегистрировать животное можно по двум адресам: ул. Шевченко, 158 и ул. Короленко, 109.
"Для проведения регистрации необходимо прийти в ветеринарный пункт с животным и иметь при себе паспорт владельца, при наличии ‒ паспорт животного, а также для ускорения процедуры заявление на обработку персональных данных. Узнать подробнее о процедуре регистрации и маркирования можно в специальном разделе на сайте", – напомнили в администрации города.
13:39:43 11-02-2025
А я не разрешаю обрабатывать свои персональные данные...И не собираюсь калечить собаку...Идите лесом.
15:08:25 12-02-2025
Дюша (13:39:43 11-02-2025) А я не разрешаю обрабатывать свои персональные данные...И не... тебя самого надо прочипировать и на цепь!
14:34:01 11-02-2025
А толстый дядя там будет?
15:24:22 11-02-2025
Кто будет нести ответственность, если у собаки выявятся побочныеосложнения после чипирования? В том числе стресс от транспортировки ДВОРОВОЙ ДОМАШНЕЙ собаки, которая более 5 лет не покидала двор, а тут ее нужжно привезти в лапы чужим людям, на определенном расстоянии.
Где защитники животных? Почему должны так издеваться над домашними охранниками? Кто разрешил и допустил?
15:38:00 11-02-2025
Гость (15:24:22 11-02-2025) собаки, которая более 5 лет не покидала двор.. у расторопного и ХОРОШЕГО хозяина собака регулярно покидает двор для поездок в клинику на осмотр и прививки и только хозяин виноват что его собака стрессовая и нервная при перевозке, пофиг на Вас всем зоозащитникам - так и запишите.
17:18:49 11-02-2025
Народ, есть список голосовавших за этот "закон"... Давайте голосовать так, что бы никто из них больше никогда не попал в законодательную власть! Хватит с нас бешеных принтеров!!!
18:20:39 11-02-2025
Чипируйте, чипируйте. Владение собакой должно стать как владение оружием - сложно, дорого, опасно. Чтобы не было шавок у первого встречного.