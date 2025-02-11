В пригороде Барнаула продолжает работать пункт выездной регистрации собак

До 14 февраля питомца можно зарегистрировать в поселках Пригородный и Власиха

11 февраля 2025, 13:15, ИА Амител

Собака / Фото: amic.ru

В Барнауле продолжает работать мобильный пункт выездной регистрации собак. До 14 февраля животных можно зарегистрировать в поселках Пригородный и селе Власиха. Об этом сообщили в мэрии.

Регистрация и чипирование собак в пригороде Барнаула пройдут по следующим адресам:

В поселке Пригородный:

11 февраля – по ул. Ветеринарной, 1, с 09:00 до 16:00;

12 февраля – по ул. Жданова, 19, с 09:00 до 16:00.

В селе Власиха:

13 февраля – по ул. Ковыльной, 89а, с 09:00 до 16:00;

14 февраля – по ул. Шоссейной, 76а, с 09:00 до 16:00.

В Барнауле зарегистрировать животное можно по двум адресам: ул. Шевченко, 158 и ул. Короленко, 109.