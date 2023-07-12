В пригороде Барнаула восстанавливают подачу электроэнергии после ночного шторма

Сильнее всего от непогоды пострадали ЛЭП в поселках Спутник и Авиатор

12 июля 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: Минпромэнерго Алтайского края

Персонал алтайского филиала "Россети Сибирь" устраняет последствия ночного шторма, в результате которого в Барнауле были повреждены линии электропередачи.

Как сообщили в краевом Минпромэнерго, больше всего пострадали ЛЭП в поселках Спутник и Авиатор. Повреждения связаны с набросом на провода сорванных крыш и посторонних предметов.

Энергетики завершили восстановление линий напряжением 10 кВ еще до рассвета. Сейчас они чинят распределительные сети 0,4 кВ, а также меняют участки оборванного провода и сорванные изоляторы.

На помощь бригадам едут коллеги из других районов. Работы будут продолжаться до полного восстановления энергоснабжения жителей.