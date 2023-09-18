В Приморье самосвал снес пешеходный виадук. Видео

В результате столкновения конструкция рухнула полностью

18 сентября 2023, 18:59, ИА Амител

Кадр из видео: УМВД России по Приморскому краю / ТАСС

Под Владивостоком 18 сентября самосвал с поднятым кузовом снес пешеходный виадук на трассе Владивосток – Хабаровск, пишет ТАСС со ссылкой на правительство Приморья.

Движение на участке оказалось полностью перекрыто. На место ЧП были направлены спасатели и представители Минтранса.

В краевой прокуратуре отметили, что в результате ДТП пострадал водитель самосвала, ему оказывают медпомощь. Ведомство проводит проверку.

Также есть видео момента аварии. Его опубликовал Shot.