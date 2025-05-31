В Приморье врачи продали за границу 13 новорожденных
Теперь медработникам грозит до 15 лет лишения свободы
31 мая 2025, 10:30, ИА Амител
Фото: Ricardo Moura / unsplash.com
В Приморье восемь врачей частной клиники продавали за границу новорожденных, сообщили в телеграм-канале краевой прокуратуры.
С 2018 по 2020 год медики подделывали документы о бесплодии покупателей и генетических родителей. Затем под видом лечения они культивировали эмбрионы и обеспечивали рождение детей для их продажи за границу.
Таким образом врачи продали 13 новорожденных, получив за это вознаграждение в сумме более 53 млн рублей.
За торговлю несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение, дело рассмотрит суд.
11:31:05 31-05-2025
Давить таких надо.
11:36:10 31-05-2025
Хмм! 8 врачей на 53 млн.рублей! Не так и много заработали! Зато за миллиарды разворованные домашний арест и даже условные сроки!!!! Вот как надо воровать! Украл миллиарды и сиди дома, картины пиши, песни, выставки устраивай, даже можно в бутики и кафе вылазки делать.... Благо есть чем оплатить нарушение режима! А вот врачам не повезло.....
13:57:14 31-05-2025
Гость (11:36:10 31-05-2025) Хмм! 8 врачей на 53 млн.рублей! Не так и много заработали! З... не так много? а как вы оцениваете несчастные семьи, у которых, возможно, больше никогда не будет ребенка?
11:53:36 31-05-2025
А дети где, не сообщают?
13:32:52 31-05-2025
Гость (11:53:36 31-05-2025) А дети где, не сообщают?... По-видимому, учат китайский язык.
11:55:54 31-05-2025
Это разве врачи, это рвачи!
12:05:21 31-05-2025
Ну скажем не детей а эмбрионы. И новость будет звучать совсем по другому
14:59:29 31-05-2025
Гость (12:05:21 31-05-2025) Ну скажем не детей а эмбрионы. И новость будет звучать совсе... Рынок..
20:01:53 01-06-2025
Гость (12:05:21 31-05-2025) Ну скажем не детей а эмбрионы. И новость будет звучать совсе... нет, они сурмам находили и продавали именно новорожденных
13:55:01 31-05-2025
депутаты, верните смертную казнь!
14:01:44 31-05-2025
Ну тут незаконное предпринимательство. А детей допрашивали? Есть у них претензии
17:38:39 31-05-2025
11:36:10 31-05-2025
Хмм! 8 врачей на 53 млн.рублей! Не так и много заработали! --__--- Свами все в порядке ?
20:07:14 31-05-2025
Колхозник (17:38:39 31-05-2025) 11:36:10 31-05-2025Хмм! 8 врачей на 53 млн.рублей! Н... Сколько приёмных детей воспитали вы? Не опеку оформив, а именно усыновив?
20:02:24 01-06-2025
Кхм... (20:07:14 31-05-2025) Сколько приёмных детей воспитали вы? Не опеку оформив, а име... при чем тут это?
20:06:27 01-06-2025
как же можно вывезти ребенка новорожденного за границу?? это такие фортели и взятки, что какие там 53 млн.!! когда тут в занюханном барнео 4 комн стоит 25 млн рублей. А точно ДЕТЕЙ продавали а не генетический материал? или там зиготы?? прям суррогатные матери рожали и продавались потом дети? а вы в курсе почем выносить ребенка-то?! это 1-2 млн. сейчас стоит. Вон на развязке в Барнауле больше денег потерялось , или на ремонте поликлиники Бехтерева, чем эти врачи "назарабатывали". Короче материал-отстой