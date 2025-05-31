В Приморье врачи продали за границу 13 новорожденных

Теперь медработникам грозит до 15 лет лишения свободы

31 мая 2025, 10:30, ИА Амител

Фото: Ricardo Moura / unsplash.com

В Приморье восемь врачей частной клиники продавали за границу новорожденных, сообщили в телеграм-канале краевой прокуратуры.

С 2018 по 2020 год медики подделывали документы о бесплодии покупателей и генетических родителей. Затем под видом лечения они культивировали эмбрионы и обеспечивали рождение детей для их продажи за границу.

Таким образом врачи продали 13 новорожденных, получив за это вознаграждение в сумме более 53 млн рублей.

За торговлю несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение, дело рассмотрит суд.