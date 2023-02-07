В Приморье запустили первый в ДФО дата-центр третьего уровня надёжности

Проект важен для социально-экономического и цифрового развития региона

07 февраля 2023, 11:05, ИА Амител LatgBsSRA

Фото: пресс-служба билайн

Билайн бизнес совместно с Key Point запускает центр обработки данных на территории опережающего развития "Надеждинская" в Приморском крае. Это первый коммерческий ЦОД третьего уровня надёжности на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

Проект общей ёмкостью 880 стоек и мощностью 10 МВт реализуют по модульной технологии в две очереди. Первая, в которую входят два модуля общей ёмкостью 440 стоек со средней мощностью 5 кВт, уже доступна заказчикам. Ввод в эксплуатацию второй очереди запланирован на первый квартал 2024 года.

Фото: пресс-служба билайн

Характеристики ЦОД сопоставимы с параметрами лучших российских дата-центров, успешно функционирующих в Москве и Санкт-Петербурге. Поскольку билайн бизнес выступает партнёром проекта, значительный объём мощностей дата-центра зарезервирован под нужды ПАО "ВымпелКом".

Реализация этого и других подобных проектов может оказать положительное влияние на уровень социально-экономического и цифрового развития регионов.

"Параллельно с ростом темпов цифровизации увеличивается потребность в качественной обработке больших объёмов информации с высокой степенью защиты. На фоне постоянно меняющихся внешних факторов beeline cloud способен оперативно реагировать на ситуацию и определять эффективные стратегии развития, следуя тенденциям рынка и спросу своих клиентов, а зачастую и предугадывать их. Уверен, что появление ЦОД на Дальнем Востоке станет одним из важных драйверов развития региона", – сказал исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО "ВымпелКом".

Фото: пресс-служба билайн

Артём Довлатов, заместитель председателя ВЭБ.РФ, также отметил, что запуск дата-центра в Приморском крае повысит уровень доступности и устойчивости работы цифровых сервисов.

"Территориальная удалённость Дальнего Востока усиливает необходимость развития локальной инфраструктуры в макрорегионе. Технологический прогресс создаёт задел на скорейшее внедрение на Дальнем Востоке принципиально новых и перспективных сервисов, таких как сети связи 5G, искусственный интеллект, беспилотный транспорт. Во всём этом большую роль играет дата-центр", – подчеркнул Артём Довлатов.

ПАО "ВымпелКом"

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