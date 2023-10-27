В Приморском крае в женском школьном туалете установили камеру

После оглашения ситуации ее отключили, однако в Минобразовании региона подчеркнули, что кабинки в ее обзор не попадали

27 октября 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Скандал произошел в Приморье из-за камер видеонаблюдения, которые были установлены в женском туалете в школе № 1 в городе Большой Камень. Как сообщает РИА Новости, представитель регионального Минобразования заявил, что их установили ради пресечения буллинга, однако сейчас их отключили.

В управлении образования администрации городского округа Большой Камень рассказали, что по вопросу незаконной установки камер провели проверку.

"Камеры были установлены администрацией школы в целях профилактики буллинга, употребления наркотических средств и психотропных веществ, табакокурения", – добавил источник агентства.

Учащихся предупредили о камерах, а обзор ограничен в самой кабинке. Она позволила выявить случаи курения в туалете. Родители и ученики, по данным на 26 октября, не жаловались на видеонаблюдение, однако администрация уже отключила камеру и вынесет данный вопрос на обсуждение в управляющий Совет школы.