В ПСБ сообщили о четырехкратном росте объема расчетов в юанях на Алтае

Активнее проводить взаиморасчеты в этой валюте стали аграрии и промышленники

13 марта 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFJpiPNp

Юани / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

В феврале 2025 года ПАО "Промсвязьбанк" в Алтайском крае увеличил объем платежей по экспортным и импортным сделкам в юанях в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Основными клиентами банка, активно использующими транзакционные услуги в регионе, стали предприятия аграрного сектора, промышленные компании и крупные торгово-оптовые организации.

"Мы обеспечиваем своевременное и бесперебойное исполнение всех платежей по внешнеторговым контрактам клиентов и сохраняя максимально привлекательную комиссию за ВЭД в любые страны мира. Насколько эта услуга востребована у алтайских участников ВЭД, говорит значительный рост объема платежей в юанях", – отметила региональный директор ПСБ в Барнауле Ольга Ермолова.

Кроме того, банк оказывает услуги по структурированию и финансированию внешнеторговых контрактов, помогая компаниям эффективно выстраивать международные торговые отношения.

ПАО "Промсвязьбанк"

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