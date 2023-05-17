В их числе, например, поддержка детей участников спецоперации

17 мая 2023, 15:28, ИА Амител

Обсуждение мер поддержки в Алтайском крае / Фото: пресс-служба партии

В России разработали единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей. Его создали на основании успешно действующих в субъектах мер поддержки. Анализ внедрения в регионах включат в ежемесячные доклады рабочей группы президенту, сообщил глава группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на выездном заседании в Центре управления регионом в подмосковном Красногорске. Подробности сообщает сайт партии ER.ru.

Поддержка детей и компенсация оплаты ЖКУ

Каждая мера проанализирована вместе с координационным центром правительства. Члены рабочей группы оценили востребованность, охват и возможность внедрения стандарта во всех субъектах.

"Многие из мер поддержки в едином стандарте не потребуют дополнительного финансирования. Например, первоочередное зачисление детей участников СВО в секции и кружки, группы продлённого дня в школах и садах, сохранение за многодетной семьёй льгот и статуса многодетной семьи в случае гибели одного из детей", – пояснил глава группы.

Ряд мер потребует финансирования, но они показали свою востребованность и уже введены во многих регионах. Например, льготное питание детей участников СВО, которые обучаются в 5-11-х классах в школах или СПО. А также компенсация платы за жилищно-коммунальные услуги, освобождение от платы за детский сад, льгота по транспортному налогу, на путёвки в детские оздоровительные лагеря, отметил глава группы. В частности, в регионах центрального федерального округа реализуется программа социально-медицинского патронажа семей мобилизованных.

Социальный паспорт

Рабочая группа предлагает масштабировать опыт ряда регионов по внедрению социального паспорта участника спецоперации.

"Он включает в себя социальный контракт, информацию о потребности в лечении, наличие финансовых обязательств, информацию о жилищно-бытовых условиях, план индивидуального сопровождения по федеральным мерам поддержки и по мерам поддержки регионального стандарта", – сказал Андрей Турчак.

Это позволит иметь актуальную информацию о потребностях семьи, отслеживать обратную связь и оперативно принимать решения по всем возникающим запросам.

Единый стандарт

Глава государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва поддержала инициативу рабочей группы по СВО о едином стандарте региональных мер поддержки участников спецоперации. Он должен быть одинаково справедливым для всех бойцов и их семей.

"У нас может оказаться такая ситуация, когда ребята сидят в одном окопе, а получают совершенно разные деньги. Так и при демобилизации. Пришли ребята, потерявшие ноги, руки, здоровье, а получать они в каждом субъекте будут совершенно разные уровни поддержки – социальной и финансовой. Необходим единый стандарт, который будет для них понятен и справедлив", – пояснила Цивилёва.

По словам Андрея Турчака, работа над расширением мер поддержки будет продолжена.

"Сегодня действует более 130 федеральных мер поддержки: жилищные, медицинские, налоговые, транспортные льготы, право на кредитные каникулы, приостановка административного и исполнительного производства, мораторий на пени за ЖКУ, повышенный страховой стаж для начисления пенсии, льготы в сфере образования и занятости", – подчеркнул он.

Алтайский вклад

В Алтайском крае по инициативе партии "Единая Россия" в региональный закон о бесплатной юридической помощи внесли изменения, теперь её получают участники СВО и члены их семей, напомнила председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения, координатор партпроекта "Крепкая семья" в крае Ирина Солнцева. Действуют и другие меры поддержки.

"Решено детей военнослужащих зачислять в детские сады вне очереди и освобождать родителей от платы за детский сад, предоставлять бесплатное горячее питание детям участников СВО, которые учатся в школах и краевых организациях профессионального образования. Предусмотрено бесплатное оказание социальных услуг пожилым людям и инвалидам. Родственникам содействуют в поиске работы и профессиональном обучении", – рассказала она.

В Алтайском крае действует единый алгоритм работы с семьями участников СВО. Организованы специальные чаты и онлайн-консультирование, позволяющие удалённо получать помощь профессионального психолога. Работают кризисные линии для женщин, подростков и детей, перенёсших утрату, оснащаются три реабилитационных центра для ветеранов боевых действий.