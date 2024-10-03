В работе мессенджера Telegram случился масштабный сбой

Пользователям по всему миру не удается отправить сообщения

03 октября 2024, 18:47, ИА Амител

Telegram / Фото: Silas Stein / dpa / picture-alliance / ТАСС

Масштабный сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Согласно данным сервисов Downdetector и "Сбой.рф", жалобы регистрируются как в России, так и по всему миру.

На данный момент через приложение на телефоне и ПК почти не отправляются сообщения, не загружаются медиа. Downdetector отмечает, что возникли проблемы с подключением к серверу, получением и отправкой сообщений. В России жалобы фиксируются из большинства регионов, однако зачастую – из Москвы, Владимирской области и Санкт-Петербурга.

Причины масштабного сбоя неизвестны. В компании пока никак не комментировали происходящее. О сроках возобновления стабильной работы информации пока тоже нет.