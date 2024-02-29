В работе смартфонов Xiaomi возник сбой

Пользователям рекомендуют отключить автоматическое обновление

29 февраля 2024, 22:29, ИА Амител

Смартфоны / Фото: unsplash.com

Пользователи смартфонов от Xiaomi, включая бренды Poco и Redmi, столкнулись со сбоями в работе устройств. Об этом сообщает РБК.

Согласно заявлениям пользователей, телефоны сами перезагружаются и переходят в Recovery Mode (режим восстановления).

По словам владельцев гаджетов, проблемы начались после обновления операционных систем HyperOS и MIUI. В частности, пострадали пользователи с автоматическим обновлением в магазине приложений GetApps.

Проблему подтвердили в "Ситилинке". Там заявили, что неполадки возникли на уровне производителя. К ним обращений пока не поступало. В компании посоветовали отключить автоматическое обновление на устройствах, чтобы избежать поломки.

В Xiaomi же заявили, что уже в курсе проблемы и работают над ее решением. Для срочного восстановления работоспособности смартфона следует сбросить настройки устройства (hard reboot), однако этот способ приведет к полной утере данных.