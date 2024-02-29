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В работе смартфонов Xiaomi возник сбой

Пользователям рекомендуют отключить автоматическое обновление

29 февраля 2024, 22:29, ИА Амител

Смартфоны / Фото: unsplash.com
Смартфоны / Фото: unsplash.com

Пользователи смартфонов от Xiaomi, включая бренды Poco и Redmi, столкнулись со сбоями в работе устройств. Об этом сообщает РБК.

Согласно заявлениям пользователей, телефоны сами перезагружаются и переходят в Recovery Mode (режим восстановления).

По словам владельцев гаджетов, проблемы начались после обновления операционных систем HyperOS и MIUI. В частности, пострадали пользователи с автоматическим обновлением в магазине приложений GetApps.

Проблему подтвердили в "Ситилинке". Там заявили, что неполадки возникли на уровне производителя. К ним обращений пока не поступало. В компании посоветовали отключить автоматическое обновление на устройствах, чтобы избежать поломки.

В Xiaomi же заявили, что уже в курсе проблемы и работают над ее решением. Для срочного восстановления работоспособности смартфона следует сбросить настройки устройства (hard reboot), однако этот способ приведет к полной утере данных.

Происшествия

Комментарии 6

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Гость

22:38:51 29-02-2024

Пусть русские покупают аппараты. Так им и надо

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Гость

22:59:23 29-02-2024

Да, проблема массовая. У многих телефоны превращаются в "кирпичи"

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Гостья

06:29:21 01-03-2024

Очень во время предупредили, уже пришлось всë обнулить🤬

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Гость

07:32:42 01-03-2024

Отличные телефоны на андроиде! Поздравляю счастливых обладателей!

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Гость

10:35:34 01-03-2024

Хорошо что в кнопочных по умолчанию отключено автоматическое обновление

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Виктор

12:31:52 01-03-2024

И что компенсация будет? за моральный ущерб хоть что то)

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