В работе смартфонов Xiaomi возник сбой
Пользователям рекомендуют отключить автоматическое обновление
29 февраля 2024, 22:29, ИА Амител
Пользователи смартфонов от Xiaomi, включая бренды Poco и Redmi, столкнулись со сбоями в работе устройств. Об этом сообщает РБК.
Согласно заявлениям пользователей, телефоны сами перезагружаются и переходят в Recovery Mode (режим восстановления).
По словам владельцев гаджетов, проблемы начались после обновления операционных систем HyperOS и MIUI. В частности, пострадали пользователи с автоматическим обновлением в магазине приложений GetApps.
Проблему подтвердили в "Ситилинке". Там заявили, что неполадки возникли на уровне производителя. К ним обращений пока не поступало. В компании посоветовали отключить автоматическое обновление на устройствах, чтобы избежать поломки.
В Xiaomi же заявили, что уже в курсе проблемы и работают над ее решением. Для срочного восстановления работоспособности смартфона следует сбросить настройки устройства (hard reboot), однако этот способ приведет к полной утере данных.
22:38:51 29-02-2024
Пусть русские покупают аппараты. Так им и надо
22:59:23 29-02-2024
Да, проблема массовая. У многих телефоны превращаются в "кирпичи"
06:29:21 01-03-2024
Очень во время предупредили, уже пришлось всë обнулить🤬
07:32:42 01-03-2024
Отличные телефоны на андроиде! Поздравляю счастливых обладателей!
10:35:34 01-03-2024
Хорошо что в кнопочных по умолчанию отключено автоматическое обновление
12:31:52 01-03-2024
И что компенсация будет? за моральный ущерб хоть что то)