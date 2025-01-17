В работе Steam произошел сбой

В Госдуме заявили, что блокировать площадку в РФ не собираются

17 января 2025, 19:45, ИА Амител

Интернет / Фото: Thomas Jensen / unsplash.com

Роскомнадзор заявил, что фиксирует сбой в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam. Как сообщает РИА Новости, жалобы есть по всему миру, в том числе из Германии, США, России и Великобритании.

"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе крупнейшего онлайн-магазина компьютерных игр Steam, жалобы пользователей отмечены по всему миру, в частности – в Германии, США, России и Великобритании", – заявили в ведомстве.

По предварительной информации, проблема связана со сбоем в инфраструктуре сервиса. На самой площадке пока не комментировали ситуацию.

На фоне этого член комитета ГД по информполитике Антон Немкин в Telegram-канале заявил, что блокировать Steam в России "никто не планировал и не планирует". Он призвал не множить непроверенную недостоверную информацию и "приписывать сбою надуманные причины".