В работе Steam произошел сбой
В Госдуме заявили, что блокировать площадку в РФ не собираются
17 января 2025, 19:45, ИА Амител
Роскомнадзор заявил, что фиксирует сбой в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam. Как сообщает РИА Новости, жалобы есть по всему миру, в том числе из Германии, США, России и Великобритании.
"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе крупнейшего онлайн-магазина компьютерных игр Steam, жалобы пользователей отмечены по всему миру, в частности – в Германии, США, России и Великобритании", – заявили в ведомстве.
По предварительной информации, проблема связана со сбоем в инфраструктуре сервиса. На самой площадке пока не комментировали ситуацию.
На фоне этого член комитета ГД по информполитике Антон Немкин в Telegram-канале заявил, что блокировать Steam в России "никто не планировал и не планирует". Он призвал не множить непроверенную недостоверную информацию и "приписывать сбою надуманные причины".
21:07:35 17-01-2025
Куда бы ни шло примириться с блокировкой Steam... Ни в какие ворота не лезет своевольный запрет Ютуба! Доколе чей-то диктат будет решать за граждан (как за малых детей) что "позволительно" для просмотра, а что - нет? Долой осточертевшее табу на популярнейший видеохостинг, открывающий окно в мир!
12:32:06 18-01-2025
Гость (21:07:35 17-01-2025) Куда бы ни шло примириться с блокировкой Steam... Ни в какие... Согласен полностью