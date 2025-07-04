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В работе Telegram и WhatsApp в России произошел сбой

Больше всего жалоб на работу Telegram поступило из Москвы

04 июля 2025, 21:55, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Российские пользователи Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией) начали сообщать о сбоях в работе мессенджеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

По данным сервиса на 17:08 мск, на работу Telegram пожаловались 1 838 пользователей, на работу WhatsApp - 736 пользователей.

Больше всего жалоб на работу Telegram поступило из Москвы (15%), Санкт-Петербурга (9%), Московской (8%), Белгородской (5%) и Нижегородской областей (5%), а на работу WhatsApp - из Москвы (15%), Московской области (10%), Санкт-Петербурга (6%), Нижегородской (5%) и Владимирской областей (3%).

Согласно Downdetector, 37% пользователей Telegram указали на сбой в работе мобильного приложения, 31% - на сбой в работе оповещений, 20% - на сбой в работе сайта. Порядка 36% пользователей WhatsApp отметили общий сбой мессенджера, 30% - сбой мобильного приложения, 27% - сбой в работе оповещений.

мессенджеры

Комментарии 6

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Гость

22:56:21 04-07-2025

И черт с ними...

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Гость

23:03:46 04-07-2025

При чём тут "сбой", если, как и в случае с Ютубом, ежу понятно, чьих рук реализация очередного по счёту табу?

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Гость

08:20:40 05-07-2025

Как в ютубе :)

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Гость

09:04:51 05-07-2025

Правду не задушишь не убьёшь...

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Гость

09:29:42 05-07-2025

А вот в MAX таких проблем не наблюдается

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Гость

17:05:24 05-07-2025

Гость (09:29:42 05-07-2025) А вот в MAX таких проблем не наблюдается ...
Он сам по себе проблема.

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