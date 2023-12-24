В РАН рассказали о дефиците сотрудников в России

О кадровом голоде говорят представители более 90% компаний

24 декабря 2023, 13:20, ИА Амител

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В 2022-2023 годах в России резко вырос дефицит работников. Об этом сказано в исследовании научного сотрудника "Института экономики РАН" Николая Ахапкина.

В середине года число работников, которых нужно было принять на вакантные места, составило 6,8% от списочной численности.

"Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 млн человек", – цитируют результаты исследования "Известия".

Операционный директор сервиса "Подработка" Александр Ветерков отметил, что о кадровом голоде говорят представители 91% российских компаний. По его словам, чаще всего фирмам не хватает водителей, токарей, сварщиков, операторов и ряда других специалистов.