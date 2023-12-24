НОВОСТИОбщество

В РАН рассказали о дефиците сотрудников в России

О кадровом голоде говорят представители более 90% компаний

24 декабря 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В 2022-2023 годах в России резко вырос дефицит работников. Об этом сказано в исследовании научного сотрудника "Института экономики РАН" Николая Ахапкина.

В середине года число работников, которых нужно было принять на вакантные места, составило 6,8% от списочной численности.

"Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 млн человек", – цитируют результаты исследования "Известия".

Операционный директор сервиса "Подработка" Александр Ветерков отметил, что о кадровом голоде говорят представители 91% российских компаний. По его словам, чаще всего фирмам не хватает водителей, токарей, сварщиков, операторов и ряда других специалистов.

Работа

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

14:14:23 24-12-2023

А платить эти работодатели не забывают? За полушку удавятся 25 зарплата за 8 часов, , как жить на эти копейки, толстые бегемоты - жадны.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:16:50 24-12-2023

Работать за копейки желающих нет

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:01:53 24-12-2023

Зачем катится к опыту ВОВ, когда к станкам становились женщины и дети?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:24 24-12-2023

Всё просто - одни не хотят платить, другие не хотят работать

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_CФ

17:59:15 24-12-2023

Мечтать хорошо, но всё же лучше планировать в этой экономике, например базовые вещи - тяжелую промышленность, образование, здравоохранение, ..

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:56 25-12-2023

dok_CФ (17:59:15 24-12-2023) Мечтать хорошо, но всё же лучше планировать в этой экономике... Планы придумали трусы, наш стиль -экспромт и авантюра.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:53:00 24-12-2023

Мы эту проблему ещё в далёком 1999 году на лекции решали. Все просто , как всегда, платить надо и принимать на работу людей 40+ молодежи не будет. А опытному человеку шаманские танцы директора над прибылью неинтересны.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:15:40 24-12-2023

Где вы нашли зарплату 25 т.р? По итогам сентября средняя зарплата в России составила 70 922 руб. по данным Росстата. А дефицит сотрудников, очевидно, из-за подъёма экономики.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

08:48:59 25-12-2023

Гость (23:15:40 24-12-2023) Где вы нашли зарплату 25 т.р? По итогам сентября средняя зар... Вы ,это,иронизируете или всерьёз?Я ,инженер ,получаю 24 т.р.,а вы про какой то Росстат с 70 992 руб.Реальность то она противоположна,оказывается.Вспомните анекдот про голубцы.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:09 25-12-2023

Говорить можно одно, благо телевизор в каждой дыре. Делать прямо противоположное... озлобленный народ, затюканный бедностью еще и не то позволит с собой сделать. Как выгодно солнцеликим, так и происходит. А то, что народ обсуждает между- собой- мелочи. Греется.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров