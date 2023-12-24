В РАН рассказали о дефиците сотрудников в России
О кадровом голоде говорят представители более 90% компаний
24 декабря 2023, 13:20, ИА Амител
В 2022-2023 годах в России резко вырос дефицит работников. Об этом сказано в исследовании научного сотрудника "Института экономики РАН" Николая Ахапкина.
В середине года число работников, которых нужно было принять на вакантные места, составило 6,8% от списочной численности.
"Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 млн человек", – цитируют результаты исследования "Известия".
Операционный директор сервиса "Подработка" Александр Ветерков отметил, что о кадровом голоде говорят представители 91% российских компаний. По его словам, чаще всего фирмам не хватает водителей, токарей, сварщиков, операторов и ряда других специалистов.
14:14:23 24-12-2023
А платить эти работодатели не забывают? За полушку удавятся 25 зарплата за 8 часов, , как жить на эти копейки, толстые бегемоты - жадны.
14:16:50 24-12-2023
Работать за копейки желающих нет
15:01:53 24-12-2023
Зачем катится к опыту ВОВ, когда к станкам становились женщины и дети?
15:51:24 24-12-2023
Всё просто - одни не хотят платить, другие не хотят работать
17:59:15 24-12-2023
Мечтать хорошо, но всё же лучше планировать в этой экономике, например базовые вещи - тяжелую промышленность, образование, здравоохранение, ..
11:42:56 25-12-2023
dok_CФ (17:59:15 24-12-2023) Мечтать хорошо, но всё же лучше планировать в этой экономике... Планы придумали трусы, наш стиль -экспромт и авантюра.
19:53:00 24-12-2023
Мы эту проблему ещё в далёком 1999 году на лекции решали. Все просто , как всегда, платить надо и принимать на работу людей 40+ молодежи не будет. А опытному человеку шаманские танцы директора над прибылью неинтересны.
23:15:40 24-12-2023
Где вы нашли зарплату 25 т.р? По итогам сентября средняя зарплата в России составила 70 922 руб. по данным Росстата. А дефицит сотрудников, очевидно, из-за подъёма экономики.
08:48:59 25-12-2023
Гость (23:15:40 24-12-2023) Где вы нашли зарплату 25 т.р? По итогам сентября средняя зар... Вы ,это,иронизируете или всерьёз?Я ,инженер ,получаю 24 т.р.,а вы про какой то Росстат с 70 992 руб.Реальность то она противоположна,оказывается.Вспомните анекдот про голубцы.
12:54:09 25-12-2023
Говорить можно одно, благо телевизор в каждой дыре. Делать прямо противоположное... озлобленный народ, затюканный бедностью еще и не то позволит с собой сделать. Как выгодно солнцеликим, так и происходит. А то, что народ обсуждает между- собой- мелочи. Греется.