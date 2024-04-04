В районах Алтайского края с 5 апреля объявлен пожароопасный сезон

В остальных частях региона он стартует с 12 апреля

04 апреля 2024, 22:05, ИА Амител

Пожароопасный период / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о начале пожароопасного сезона. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Так, в шести районах (Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Михайловском, Рубцовском и Угловском) он начинается уже с 5 апреля. На остальных территориях края – с 12 апреля.

Томенко подчеркнул, что в Алтайском крае ежегодно совершенствуют работу экстренных служб и власти готовятся к сезону. Важно ответственно и внимательно относиться к ограничениям, действующим в течение пожароопасного сезона, написал губернатор.

В пожароопасный период запрещается разводить костры в лесу, кроме специальных площадок. Кроме того, жителей края призывают соблюдать правила безопасности при использовании бензина, керосина и других горючих материалов.