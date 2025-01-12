В районах Барнаула продолжается очистка дворов и межквартальных проездов от снега
Работы ведутся по всему городу
12 января 2025, 16:12, ИА Амител
12 января МБУ "Благоустройство и озеленение" Барнаула ведутся работы по очистке от снега общественных пространств механизированным и ручным способом. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
В Центральном районе ведется очистка дворовых территорий. На контроле администрации очистка от снега внутриквартальных и межквартальных проездов. В Октябрьском районе провели работы по удалению сосулек, наледи, снежных масс с кровель. Также убирали снег и наледь во дворах жилых домов.
ДЭУ Ленинского района МБУ "Автодорстрой" г. Барнаула в ночь с 10 на 11 января и днем 11 января проводились работы очистке дорог. Администрацией района организованы работы по очистке и вывозу снега во внутриквартальных проездах, ведущих к социально значимым объектам. Планируется очистка 15 проездов с привлечением двух единиц техники подрядной организации.
В Индустриальном районе подрядчиком проводятся работы по очистке от снега межквартальных проездов, за 10 и 11 января очищено 89 проездов, в ночь были очищены 15 межквартальных проездов. Уборку снега силами дворников проводят на 77 объектах, проведена механизированная уборка парковок у ТЦ.
В Железнодорожном районе управляющими компаниями, привлеченными организациями проведены работы по удалению сосулек, наледи, снежных масс с кровель многоквартирных жилых домов, проводится очистка от снега дворовых территорий и межквартальных проездов. Управляющими компаниями задействована специализированная техника в количестве трех единиц, 212 дворников для очистки придомовых территорий многоквартирных жилых домов.
20:31:05 12-01-2025
Какие там дворы - ул. Деповскую за всю зиму НИ РАЗУ до конца не очистили! Очищают до дома 7 и все, а дальше не пройти не проехать. А там тоже люди живут!
22:28:25 12-01-2025
Красноармейский 111 , невозможно парковаться и проезжать. Во дворе машины буксуют, а ведь там находится городская поликлиника 3,
03:27:38 13-01-2025
УК "СМАРТ" вообще обнаглела: ее ликвидируют, она разделилась еще на 2 новые. Делают это не первый раз . Сотрудники по факту те же самые. Каждый тянет к себе дома, которые они якобы раньше обслуживали. Последние месяцы (4) ни одной уборки в подъездах, ни уборки двора. Снег не чистится. Но жители исправно продолжают оплачивать все услуги до перехода в другую компанию. Конкретно - ул. 1 Мая, 6.
08:51:20 13-01-2025
Гость (03:27:38 13-01-2025) УК "СМАРТ" вообще обнаглела: ее ликвидируют, она разделила... Спасибо кому сказать, что МУПы ликвидируют?
07:28:10 13-01-2025
Новые районы весь снег с улиц 65 лет Победы и 280 лет Барнаулу сдвигают на парковки , водители потом для въезда и выезда на парковку чистят снег лопатами, БРЕД! Снег не вывозят , а расталкивают по парковкам, остановка 6 вообще безжизненна, маршрут №6 просто бесполезен, лишняя трата денег перевозчиком, он ( маршрут) везёт людей по всем районам, такой себе долгоиграющий маршрут для экскурсии по злачным местам города. Очередная галочка администрации .
09:11:42 13-01-2025
Комсомольский 107, Комсомольский 109, Комсомольский 111, Комсомольский 113 - Не чистились техникой ни разу с начала зимы. Во дворы заехать не смогут даже пожарные на своих спецавтомобилях. Управлящая компания сначала ссылась на отсутствие техники, теперь на реорганизацию. К кому обращаться, к Бастрыкину?
13:14:19 13-01-2025
Круто конечно, но чем ТАК чистить как почистили на малотобольской (начало улицы в районе 5 и 6 дома), засыпали парковки валом по пояс, как итог, все машины стоят на проезжей части, а парковки завалены снегом. Не разъехаться, улица стала односторонней. Спасибо Вам за очистку.
13:37:31 13-01-2025
По Песчаной проехать невозможно, а новый пешеходный светофор на Красноармейском и его ужасная синхронизация со следующим это вообще шедевр, 10минут ехал 50 метров, только загорается зелёный и подъезжаешь к развороту как встречка начинает ехать сплошным потоком