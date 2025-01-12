В районах Барнаула продолжается очистка дворов и межквартальных проездов от снега

Работы ведутся по всему городу

12 января 2025, 16:12, ИА Амител

Уборка снега / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

12 января МБУ "Благоустройство и озеленение" Барнаула ведутся работы по очистке от снега общественных пространств механизированным и ручным способом. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

В Центральном районе ведется очистка дворовых территорий. На контроле администрации очистка от снега внутриквартальных и межквартальных проездов. В Октябрьском районе провели работы по удалению сосулек, наледи, снежных масс с кровель. Также убирали снег и наледь во дворах жилых домов.

ДЭУ Ленинского района МБУ "Автодорстрой" г. Барнаула в ночь с 10 на 11 января и днем 11 января проводились работы очистке дорог. Администрацией района организованы работы по очистке и вывозу снега во внутриквартальных проездах, ведущих к социально значимым объектам. Планируется очистка 15 проездов с привлечением двух единиц техники подрядной организации.

В Индустриальном районе подрядчиком проводятся работы по очистке от снега межквартальных проездов, за 10 и 11 января очищено 89 проездов, в ночь были очищены 15 межквартальных проездов. Уборку снега силами дворников проводят на 77 объектах, проведена механизированная уборка парковок у ТЦ.

В Железнодорожном районе управляющими компаниями, привлеченными организациями проведены работы по удалению сосулек, наледи, снежных масс с кровель многоквартирных жилых домов, проводится очистка от снега дворовых территорий и межквартальных проездов. Управляющими компаниями задействована специализированная техника в количестве трех единиц, 212 дворников для очистки придомовых территорий многоквартирных жилых домов.