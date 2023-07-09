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В районе Керчи сбили крылатую ракету

в результате происшествия никто не пострадал, объекты не повреждены

09 июля 2023, 16:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Силы ПВО сбили крылатую ракету в районе Керчи. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов. 

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, объекты не повреждены.

"Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", — заявил Аксенов. 

Движение по Крымскому мосту временно остановили в обе стороны, пишет Telegram-канал Mash

Комментарии 3

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гость

17:21:51 09-07-2023

это уже западло ! путин ты где?

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Юрий

17:31:32 09-07-2023

Ракета наверняка была произведена не на территории 404! С производителем не мешало бы разорвать дип отношения как со страной, снабжающей террористов оружием. Но думаю очередной красной линией все закончится!

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Гость

08:38:23 10-07-2023

Очень страшно, если это начнет долетать до Анапы, Геленджика, Новороссийска, Сочи. Про прибрежные города в Крыму, про них вообще молчу.

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