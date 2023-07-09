В районе Керчи сбили крылатую ракету
в результате происшествия никто не пострадал, объекты не повреждены
09 июля 2023, 16:51, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Силы ПВО сбили крылатую ракету в районе Керчи. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, объекты не повреждены.
"Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", — заявил Аксенов.
Движение по Крымскому мосту временно остановили в обе стороны, пишет Telegram-канал Mash.
17:21:51 09-07-2023
это уже западло ! путин ты где?
17:31:32 09-07-2023
Ракета наверняка была произведена не на территории 404! С производителем не мешало бы разорвать дип отношения как со страной, снабжающей террористов оружием. Но думаю очередной красной линией все закончится!
08:38:23 10-07-2023
Очень страшно, если это начнет долетать до Анапы, Геленджика, Новороссийска, Сочи. Про прибрежные города в Крыму, про них вообще молчу.