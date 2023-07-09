В районе Керчи сбили крылатую ракету

в результате происшествия никто не пострадал, объекты не повреждены

09 июля 2023, 16:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Силы ПВО сбили крылатую ракету в районе Керчи. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, объекты не повреждены.

"Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", — заявил Аксенов.

Движение по Крымскому мосту временно остановили в обе стороны, пишет Telegram-канал Mash.