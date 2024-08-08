В Республике Алтай английские надписи на знаках заменят на алтайские
Ранее этот язык уже был на указателях
08 августа 2024, 15:25, ИА Амител
В Республике Алтай на дорожных указателях вместо информации на английском языке появятся надписи на алтайском языке. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак в своём Telegram-канале.
"Важный вопрос — дорожные указатели. Ещё недавно названия населённых пунктов на них были написаны на русском и алтайском языках. Но в какой-то момент алтайский заменили на английский. Справедливость будет восстановлена: вернём названия на алтайском", — написал Турчак.
Он отметил, что это будет удобно для жителей региона, а гостям "будет полезно погрузиться в языковую культуру Республики Алтай".
В пресс-службе республиканского правительства уточнили ТАСС, что везде, где есть английские надписи, они будут заменены на алтайские. В первую очередь дорожные службы заменят знаки в начале и конце населённых пунктов. Там, где на указателях был только русский язык, появится информация на русском и алтайском языках.
Русский и алтайский языки являются государственными в республике.
15:32:06 08-08-2024
ну английский люди больше знают чем алтайский - и зачем?
15:48:32 08-08-2024
Гость (15:32:06 08-08-2024) ну английский люди больше знают чем алтайский - и зачем?... англы закончились.
15:56:26 08-08-2024
Гость (15:32:06 08-08-2024) ну английский люди больше знают чем алтайский - и зачем?... "Английские" люди енто не ЦА главы. А местным надо угодить...
16:48:00 08-08-2024
Гость (15:32:06 08-08-2024) ну английский люди больше знают чем алтайский - и зачем?...
Потому что англичане пакостный народец.К тому же пьянчуги.
16:51:44 08-08-2024
Гость (16:48:00 08-08-2024) Потому что англичане пакостный народец.К тому же пьянчуг... а, вона оно как...
все эти алкашы тусующиеся вокруг пивнушек и К&Б - это англичане.
понял, как не понять.
15:59:41 08-08-2024
Артыбаш (орустап Артыбаш)
16:22:15 08-08-2024
Это наверное деятельность называется? Из истории можно наблюдать, как улицы переназывали, как города переназывали, а потом возвращали обратно. Один даже поясы часовые двигал.Туды суды туды суды...назвал бы этот процесс да забанят. Предлагаю пойти дальше - вместо надписей наскальные рисунки изображать, если уж приобщаться к культуре глубже.
16:23:53 08-08-2024
Алтайская письменность основана на кириллице, два раза писать одно название? Начальник то в курсе?
16:24:41 08-08-2024
Он отметил, что это будет удобно для жителей региона,...Жители региона и так прекрасно знают местность. А путешествовать по "московским" ценам нет возможности.
19:11:27 08-08-2024
Правильно, а то коренные Алтайцы не знают куда ехать. А Англичанин всегда спросит и ему на Алтайском объяснят.
20:45:31 08-08-2024
На Алтай все же приезжают иностранцы из Индии, Китая и всякой прочей юго-восточная Азии. Им будет странно не увидеть надписей на английском. На алтайском пусть будет тоже, алтайцев а республике аж 60 тысяч человек из 240, но так туризм не делается
22:03:11 08-08-2024
Гость (20:45:31 08-08-2024) На Алтай все же приезжают иностранцы из Индии, Китая и всяко... У них в смартфонах стоят переводчики. Наведут на русское название и увидят перевод. С устной речью тоже нет проблем, используют специальные приложения.
08:10:32 09-08-2024
Всё что не делается, всё будет по нашему! "ЕР"