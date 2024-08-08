В Республике Алтай английские надписи на знаках заменят на алтайские

Ранее этот язык уже был на указателях

08 августа 2024, 15:25, ИА Амител

Дорога / Фото: pxhere.com/ru/photo/256

В Республике Алтай на дорожных указателях вместо информации на английском языке появятся надписи на алтайском языке. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак в своём Telegram-канале.

"Важный вопрос — дорожные указатели. Ещё недавно названия населённых пунктов на них были написаны на русском и алтайском языках. Но в какой-то момент алтайский заменили на английский. Справедливость будет восстановлена: вернём названия на алтайском", — написал Турчак.

Он отметил, что это будет удобно для жителей региона, а гостям "будет полезно погрузиться в языковую культуру Республики Алтай".

В пресс-службе республиканского правительства уточнили ТАСС, что везде, где есть английские надписи, они будут заменены на алтайские. В первую очередь дорожные службы заменят знаки в начале и конце населённых пунктов. Там, где на указателях был только русский язык, появится информация на русском и алтайском языках.

Русский и алтайский языки являются государственными в республике.