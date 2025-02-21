В Республике Алтай лишат полномочий главу Усть-Коксинского района

Ранее он получал дисциплинарное взыскание в виде выговора

21 февраля 2025, 10:45, ИА Амител

Дмитрий Кочевов / Фото: https://t.me/dmitry_kochevov

Глава Республики Алтай Андрей Турчак принял решение о лишении полномочий главы Усть-Коксинского района Дмитрия Кочевова. Об этом он сообщил в своем Telgram-канале.

Соответствующее представление Андрей Турчак направил в районный совет депутатов 20 февраля.

В декабре 2024 года Дмитрий Кочевов получил дисциплинарное взыскание в виде выговора. Однако, как отметил глава региона, за это время не произошло качественных изменений в работе районной администрации. Также стало известно, что Кочевов нарушил антикоррупционное законодательство.

"Времени на исправление управленческих ошибок было дано достаточно. К сожалению, качественных изменений в организации работы администрации, в управлении вверенным районом не произошло. Более того, в работе главы выявлены действия, нарушающие антикоррупционное законодательство", – отметил глава Республики Алтай.

Согласно действующему законодательству, глава республики имеет право инициировать прекращение полномочий главы района.