В Республике Алтай мужчина год не может найти виновных в ДТП с лошадьми
Суд сначала встал на сторону мужчины, но позднее отменил решение о выплате компенсации
04 декабря 2023, 16:35, ИА Амител
Житель Республики Алтай год не может найти виновных в ДТП с лошадьми, в которое он попал вместе с семьей. Об этом сообщает Mash Siberia.
Люди ехали в Турочак и врезались в лошадей, вышедших на трассу, чтобы слизывать соль, которой посыпают асфальт. От удара дочери водителя посекло лицо разбитым стеклом. В ГИБДД выяснили, что скорость автовладелец не превышал, а хозяина лошадей найти не смогли.
Экспертиза подсчитала размер ущерба, который составил 1,86 млн рублей. В Россельхознадзоре отметили, что районные власти должны были создать пастбища, нанять пастуха и наказывать за свободный выпас. Суд сначала постановил выплатить мужчине компенсацию, но затем решение отменил.
Теперь водитель собирается писать петицию, чтобы решить проблему с лошадьми на дорогах региона.
16:52:17 04-12-2023
А нинадо ничего писать. Поехал, загрузил табун безхозных лошадей и увёз Казахам. Еще и в прибыле останется
17:02:33 04-12-2023
"В ГИБДД выяснили, что скорость автовладелец не превышал" - конечно же превышал. ПДД черным по белому предписывают выбирать скорость движения с учетом условий видимости, с таким расчетом чтобы успеть остановиться при обнаружении препятствия на дороге. Не успел затормозить - значит превысил, это ясно как день. Сотрудников ГИБДД, давших такое заключение, стоит проверить на профпригодность.
22:43:51 04-12-2023
Гость (17:02:33 04-12-2023) "В ГИБДД выяснили, что скорость автовладелец не превышал" - ... Там не написали были ли лошади сразу на дороге, или выбежали внезапно... Написано, что "вышедших на трассу, чтобы слизывать соль, которой посыпают асфальт". Я не думаю, что водитель, если бы лошади были на дороге, не снизил скорость, а на бород газку подал... Даже если и стояли, то все равно, пастух должен быть и и следить за ними, и лошадей, обычно, треножат, а стреноженые верят ли на обочину смогли подняться. Не зная полной картины, не стоит обвинять людей в чем-то. Много диванных экспертов в диванных войсках, прочитав три слова уже начинают судить и выносить приговор...
17:36:06 04-12-2023
Конечно водитель превысил скорость, иначе бы спокойно успел затормозить, тем более там ходят не только лошади, но и овцы, и коровы. Вообще то РА регион скотоводческий. Но там же отдыхающие гоняют, как будто в рай не успеют. И считают, что местные им в ноги должны кланяться, что они приехали к ним "отдохнуть". Но на самом деле туризм ничего кроме проблем местным жителям не приносит, турбазы у них отобрали пастбища, подходы к реке для водопоя скота, участок земли для постройки дома они ни купить, ни получить не могут, всех диких животных дикие же туристы разогнали, не поохотишься нормально, дикоросы вытоптали, рыбы стало меньше в реках. Людей лишили привычного им образа жизни, когда они зарабатывали на шерсти, мясе скота и диких животных, сборе трав, ловле рыбы. Туристическая отрасль не так много предлагает рабочих мест, как иногда пишут, тем более их занимают вахтовики в основном.
20:24:48 04-12-2023
На трассе чуть табун рабочих не снес. Дорогу в сумраке утра перед закатом переходили. В серых фуфайках. Автобус в который грузились без огней стоял. Рабочие тоже ничьи были.