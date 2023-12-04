В Республике Алтай мужчина год не может найти виновных в ДТП с лошадьми

Суд сначала встал на сторону мужчины, но позднее отменил решение о выплате компенсации

04 декабря 2023, 16:35, ИА Амител

Кадр из видео

Житель Республики Алтай год не может найти виновных в ДТП с лошадьми, в которое он попал вместе с семьей. Об этом сообщает Mash Siberia.

Люди ехали в Турочак и врезались в лошадей, вышедших на трассу, чтобы слизывать соль, которой посыпают асфальт. От удара дочери водителя посекло лицо разбитым стеклом. В ГИБДД выяснили, что скорость автовладелец не превышал, а хозяина лошадей найти не смогли.

Экспертиза подсчитала размер ущерба, который составил 1,86 млн рублей. В Россельхознадзоре отметили, что районные власти должны были создать пастбища, нанять пастуха и наказывать за свободный выпас. Суд сначала постановил выплатить мужчине компенсацию, но затем решение отменил.

Теперь водитель собирается писать петицию, чтобы решить проблему с лошадьми на дорогах региона.