В Республике Алтай начнут преследование Минздрава из-за халатности чиновников

В ходе инспекции выяснилось, что должностные лица ведомства региона с января 2020-го по октябрь 2023-го не исполнили возложенные на них обязанности в нарушение федеральных законов

27 октября 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин поручил прокурору Республики Алтай инициировать уголовное преследование должностных лиц регионального Министерства здравоохранения, которое допустило халатность при формировании заявок на лекарственные препараты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.

Жители региона на личном приеме Демешину заявили о нарушении их прав на получение льготных лекарств, осуществлен выезд в ГУП "Фармация". В ходе инспекции выяснилось, что должностные лица Минздрава региона с января 2020-го по октябрь 2023-го не исполнили возложенные на них обязанности в нарушение федеральных законов. В результате купленные ими препараты были не востребованными, из-за чего их сроки годности истекли.

Кроме того, чиновники не организовали учет лекарственных средств и оперативное распределение между аптеками, а также своевременную выдачу 32 жителям Республики Алтай. Это поставило их жизнь под угрозу.

В результате должностные лица принесли ущерб на сумму свыше 3,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), начато проведение первоначальных следственных действий, в том числе обысков.