В Республике Алтай назвали фейком видео с "нападением" медведя на людей "на Алтае"

Пресс-секретарь главы региона Максимов отметил, что пейзаж действительно схож, а горы на фоне можно признать за Северо-Чуйский хребет

29 мая 2023, 17:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Накануне в Республике Алтай стало распространяться видео, на котором медведь напал на людей якобы в Кош-Агаче. Однако, как заверил пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов, ролик не имеет никакого отношения к региону.

Кадры опубликовали в сообществе "Подслушано | Республика Алтай". Сам ролик, по всей видимости, пересылался в WhatsApp между местными жителями. Одну из копий отправили и Максимову. В комментариях подписчики сообщества отметили, что кадры сняты в Китае.

По словам пресс-секретаря, пейзаж действительно схож, горы на фоне можно признать за Северо-Чуйский хребет. А этот кейс показывает, как "легко и непринуждённо в эпоху постправды может распространяться недостоверная информация".

"Пара секунд – и ты уже не просто зритель/читатель/получатель, а распространитель, который несёт ответственность за переданную информацию", – подчеркнул он.

Вместе с тем Максимов отметил, что далеко не всегда пересылаемые сообщения носят шуточный характер. Он напомнил о фейковых аудиозаписях звонков о "сотнях трупов, под которые не хватает мешков" при пожаре в "Зимней вишне" в Кемерово, фейковые сообщения разного плана в разгар пандемии коронавируса от перекрытых дорог до лечения чесноком, а также массу фейков в период специальной военной операции.