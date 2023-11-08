В Республике Алтай озаботились земельным вопросом после вмешательства прокуратуры

Олег Хорохордин поручил разобраться с тем, как в регионе выдают земельные участки

08 ноября 2023, 19:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил разобраться с вопросом о том, как в регионе выдавались и выдаются земельные участки. Об этом сообщает "Атмосфера".

Хорохордин обратился к МВД, прокуратуре и Следственному комитету с просьбой выявлять случаи криминализации земельных отношений.

Поводом стало требование генерального прокурора Дмитрия Демешина начать дело в отношении должностных лиц региона за превышение полномочий при переводе земельного участка в другую категорию.

Отмечается, что в указанном случае не было получено согласия органа местного самоуправления и не проводились публичные слушания.