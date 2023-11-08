В Республике Алтай озаботились земельным вопросом после вмешательства прокуратуры
Олег Хорохордин поручил разобраться с тем, как в регионе выдают земельные участки
08 ноября 2023, 19:03, ИА Амител
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил разобраться с вопросом о том, как в регионе выдавались и выдаются земельные участки. Об этом сообщает "Атмосфера".
Хорохордин обратился к МВД, прокуратуре и Следственному комитету с просьбой выявлять случаи криминализации земельных отношений.
Поводом стало требование генерального прокурора Дмитрия Демешина начать дело в отношении должностных лиц региона за превышение полномочий при переводе земельного участка в другую категорию.
Отмечается, что в указанном случае не было получено согласия органа местного самоуправления и не проводились публичные слушания.
19:48:57 08-11-2023
давно пора там такой бардак - берега, речки и горы в "частной собственности" и никода не пускают пройти посмотреть, только за деньги, а сами даже не убираются
14:33:03 09-11-2023
Это точно, мимо забора идешь, уже крики, не ходите здесь!!(((