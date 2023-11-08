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В Республике Алтай озаботились земельным вопросом после вмешательства прокуратуры

Олег Хорохордин поручил разобраться с тем, как в регионе выдают земельные участки

08 ноября 2023, 19:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил разобраться с вопросом о том, как в регионе выдавались и выдаются земельные участки. Об этом сообщает "Атмосфера".

Хорохордин обратился к МВД, прокуратуре и Следственному комитету с просьбой выявлять случаи криминализации земельных отношений.

Поводом стало требование генерального прокурора Дмитрия Демешина начать дело в отношении должностных лиц региона за превышение полномочий при переводе земельного участка в другую категорию.

Отмечается, что в указанном случае не было получено согласия органа местного самоуправления и не проводились публичные слушания.

земельный вопрос Республика Алтай

Комментарии 2

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Гость

19:48:57 08-11-2023

давно пора там такой бардак - берега, речки и горы в "частной собственности" и никода не пускают пройти посмотреть, только за деньги, а сами даже не убираются

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гость

14:33:03 09-11-2023

Это точно, мимо забора идешь, уже крики, не ходите здесь!!(((

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