Редакция amic.ru проанализировала тарифообразование в сфере теплоснабжения

11 сентября 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: altai-republic.ru

Правоохранители и комитет по тарифам Республики Алтай не усмотрели каких-либо нарушений в деятельности теплоснабжающей организации из Маймы "Энерго Алтай". Ранее amic.ru рассказывал о ситуации вокруг теплоснабжения в райцентре, сложившейся на двух предприятиях: "Энерго Алтай" и "Дабл Ю Кей Восток Энерго".

"Энерго Алтай" зашла в Майминский район в конце 2018 года. Она обслуживает две газовые котельные, которые арендует у новокузнецкого ООО "ПШК-НК", сообщал ранее источник издания. Согласно информации, имеющейся в распоряжении редакции, суммарно на долю компании приходится около 40% всех абонентов в райцентре. Примерно 60% жителей обслуживает другая теплоснабжающая организация – "Дабл Ю Кей Восток Энерго".

Часть жителей Маймы считает, что тарифы на тепло, которые установлены для "Энерго Алтай", являются завышенными и экономически необоснованными. Сейчас население платит почти по 3700 рублей за 1 Гкал. Amic.ru изучил договоры аренды газовых котельных, а также решения комитета по тарифам. Как удалось выяснить, в тариф компании "Энерго Алтай", предположительно, закладывается стоимость арендных платежей за котельные. Казалось бы – обычная ситуация для рынка теплоснабжения, когда котельные берут в аренду и эти затраты потом включаются в тариф, если не учитывать некоторые обстоятельства. Например, фактический арендодатель этих двух котельных – новокузнецкий "ПШК-НК" – ранее выступал как учредитель майминской компании. Но это не единственное обстоятельство в данной ситуации, на которое можно обратить внимание.

Органы госвласти, рассчитывая конечный тариф на тепло для потребителей, исходят из принципа возмещения амортизации, налогов на имущество и землю. Здесь и начинается самое интересное. Важным обстоятельством при определении стоимости аренды котельных является их остаточная амортизационная стоимость. ООО "Энерго Алтай", обращаясь в комитет по тарифам РА для установления тарифа, предположительно, каждый раз предоставляет договоры аренды с ООО "ПШК-НК".

Учитывая предположительный средний объем амортизации, вероятно, включенный через аренду в тариф по двум котельным, можно догадаться, что аффилированные между собой компании обогатились на сумму, превышающую 15 млн рублей за все периоды регулирования. Средний размер амортизации каждой котельной в год составляет примерно 2,5 млн рублей.

Стоит обратить внимание, что до 2022 года, согласно данным инсайдеров, фактически на котельных "ПШК-НК" не производились реконструкции и модернизации, не осуществлялся капитальный ремонт, более того эти котельные на момент их покупки "ПШК-НК" уже были с большим сроком эксплуатации, а поэтому, предположительно, отсутствовали законные основания для увеличения срока амортизации, а также балансовой стоимости котельных.

Отметим, что в мае Верховный суд Республики Алтай вынес решение по иску "Энерго Алтай" к комитету по тарифам РА. Речь шла о газовой котельной в Горно-Алтайске и установленной величине тарифа на тепловую энергию. В своем решении суд, в частности, указал на то, что срок полезного использования газовой котельной составляет 10 лет, по истечении этого времени амортизация считается погашенной. "Следовательно, комитет по тарифам пришел к верному выводу об отсутствии остаточной стоимости котельной, здания ГВС, признании указанных затрат по амортизационным платежам экономически необоснованными", – говорится в решении. В документе также сказано, что по истечении срока полезного использования амортизация начисляться не может.

С этой точки зрения нелогично выглядит то, что старые котельные, которые уже давно выработали практически весь свой ресурс, отдаются в аренду как неамортизированные и потом эти расходы включают в тариф для потребителей Маймы. Это вопрос, в котором, на взгляд редакции, необходимо разобраться.

В этой связи amic.ru направил запрос в республиканскую прокуратуру и МВД, а также комитет по тарифам. Как следует из ответа надзорного ведомства, у прокуратуры нет вопросов относительно экономической обоснованности тарифов на тепло для жителей Майминского района на 2023 год, применяемой компаний "Энерго Алтай".

"В органы прокуратуры обращений о включении в необходимую валовую выручку каких-либо необоснованных расходов не поступало. В связи с этим нет оснований для принятия мер прокурорского реагирования", – сказано в официальном ответе ведомства.

Между тем прокуратура не стала раскрывать количество поступивших обращений и жалоб на ресурсовиков от жителей райцентра.

Схожей тональности придерживается в своем ответе МВД по Республике Алтай. По словам полицейских, материалов процессуальных проверок не имеется, обращений либо заявлений от физлиц в отношении компании "Энерго Алтай" не поступало.

Комитет по тарифам РА также не стал раскрывать "внутреннюю кухню" по образованию конечных тарифов для потребителей, сославшись на коммерческую тайну. Кроме того, ведомство рекомендовало обратиться напрямую в ООО "Энерго Алтай", а также изучить сайт самого комитета.

Чем вызвано такое синхронное нежелание поделиться запрашиваемой информацией со стороны органов власти и правоохранителей, судить сложно. Тем не менее в настоящее время ни СМИ, ни сами жители райцентра не могут получить ответы на актуальные вопросы, связанные с тарифообразованием.

Впрочем, вопросы ранее возникали и к действиям конкурентов "Энерго Алтай" – компании "Дабл Ю Кей Восток Энерго". Прокуратурой Республики Алтай были предприняты меры, после которых для части потребителей на территории Маймы произошло снижение тарифа.

Стоит ли ожидать аналогичных мер прокуратуры в отношении "Энерго Алтая", покажет время.