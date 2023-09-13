В результате ракетного обстрела Севастополя пострадали 24 человека

У четверых – состояние средней степени тяжести

13 сентября 2023, 10:14, ИА Амител

Фото: t.me/razvozhaev

Рано утром 13 сентября вооруженные силы Украины обстреляли Севастополь, сообщает в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

В результате ракетной атаки произошел пожар на южной площадке Севастопольского морского завода – одного из градообразующих предприятий. На месте работают все необходимые спецслужбы, пожару присвоен 4 класс.

"По предварительной информации, всего пострадало 24 человека, у четверых – состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме", – уточнил Развожаев.

По его словам, никакой опасности для гражданских объектов в городе нет.