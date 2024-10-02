В РФ могут вырасти штрафы за отсутствие полиса ОСАГО
Максимальное наказание может составить 5 тысяч рублей
02 октября 2024, 07:55, ИА Амител
В Госдуму внесли проект о повышении штрафов за отсутствие полиса ОСАГО, пишет "Российская газета".
Депутаты предлагают штрафовать в первый раз водителей без этого документа на 800 рублей и на 3-5 тысяч рублей – в случае повторных нарушений.
Ужесточение наказания сочли необходимым из-за роста числа незастрахованных машин при слишком низком нынешнем штрафе в 800 рублей, который можно заплатить со скидкой 50%.
В Российском союзе автостраховщиков отметили, что текущий штраф не менялся много лет, в то время как стоимость полисов значительно возросла. Поэтому новые штрафы должны соответствовать среднему размеру стоимости страховки в 5-6 тысяч рублей.
14:37:01 02-10-2024
Замечательно. Только вы наказание страховым еще сделайте, которые отказываются страховать не совсем новые машины или страхуют только с допами.
11:28:29 03-10-2024
и штрафы им за слишком дешевые дубликаты в расчетах при дтп, за которые копейки выплачивают