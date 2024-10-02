В РФ могут вырасти штрафы за отсутствие полиса ОСАГО

Максимальное наказание может составить 5 тысяч рублей

02 октября 2024, 07:55, ИА Амител

Автомобилист / Фото: unsplash.com

В Госдуму внесли проект о повышении штрафов за отсутствие полиса ОСАГО, пишет "Российская газета".

Депутаты предлагают штрафовать в первый раз водителей без этого документа на 800 рублей и на 3-5 тысяч рублей – в случае повторных нарушений.

Ужесточение наказания сочли необходимым из-за роста числа незастрахованных машин при слишком низком нынешнем штрафе в 800 рублей, который можно заплатить со скидкой 50%.

В Российском союзе автостраховщиков отметили, что текущий штраф не менялся много лет, в то время как стоимость полисов значительно возросла. Поэтому новые штрафы должны соответствовать среднему размеру стоимости страховки в 5-6 тысяч рублей.