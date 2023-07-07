В РФ предложили признать нажитое в сожительстве имущество совместной собственностью

На рассмотрение в Госдуму проект внесут на следующей неделе

07 июля 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким на следующей неделе внесут на рассмотрение проект, который позволит признавать нажитое имущество в сожительстве совместной собственностью, сообщает ТАСС.​

Проект будет касаться имущества, нажитого без регистрации отношений при определенных условиях. К числу таких условий парламентарии отнесли наличие общего несовершеннолетнего ребенка и хозяйства, а также сам факт совместной жизни.

Цель нововведения – защитить имущественные права людей, не заключивших брак, но имеющих детей и имущество