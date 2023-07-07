В РФ предложили признать нажитое в сожительстве имущество совместной собственностью
На рассмотрение в Госдуму проект внесут на следующей неделе
07 июля 2023, 13:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким на следующей неделе внесут на рассмотрение проект, который позволит признавать нажитое имущество в сожительстве совместной собственностью, сообщает ТАСС.
Проект будет касаться имущества, нажитого без регистрации отношений при определенных условиях. К числу таких условий парламентарии отнесли наличие общего несовершеннолетнего ребенка и хозяйства, а также сам факт совместной жизни.
Цель нововведения – защитить имущественные права людей, не заключивших брак, но имеющих детей и имущество
13:14:26 07-07-2023
Бред.
13:37:08 07-07-2023
Как будет устанавливаться факт совместной жизни? Не получится как у мартышки и слонёнка: "Один-это куча? -Нет,не куча. - А десять?" -Куча!"
13:43:23 07-07-2023
Гость (13:37:08 07-07-2023) Как будет устанавливаться факт совместной жизни? Не получит... А как этот факт устанавливается сейчас? Через суд, свидетели, и т.д. Как еще можно доказать, что вы были семьей, если документально это не подтверждено?
14:10:47 07-07-2023
Гость (13:43:23 07-07-2023) А как этот факт устанавливается сейчас? Через суд, свидетели... Свидетелей я тебе 10-штук приведу! К примеру жила-была пара, родили ребенка, отношения не регистрировали, через год разбежались. Он или она покупают дом через пару месяцев на мат капитал+ наличка, второй сожитель через месяц обращается в суд о признании имущества совместным и приводит 10 свидетелей. (мамы, папы, бабушки, друзья, сосед-алкаш за бутылку) Справка ведь о согласии супруга не нужна для покупки? правильно! и штамп не нужен.
14:30:31 07-07-2023
Гость (14:10:47 07-07-2023) Свидетелей я тебе 10-штук приведу! К примеру жила-была пара... Ну и что тогда изменится? Что сейчас можно их привести, что потом можно будет. Как обычно, законопроект ни о чем.
14:36:03 07-07-2023
Гость (13:43:23 07-07-2023)Как еще можно доказать, что вы были семьей, если документально это не подтверждено? фоточки делайте, видосики снимайте
13:54:51 07-07-2023
И сейчас есть такое в законе, если докажешь, что проживали вместе, в чем изменения, пока не понятно.
14:44:05 07-07-2023
Короче семью лучше ваще не заводить, а то проблем не оберешься, понял.
15:03:43 07-07-2023
Гость (14:44:05 07-07-2023) Короче семью лучше ваще не заводить, а то проблем не оберешь... вам не надо точно
15:29:00 07-07-2023
Гость (15:03:43 07-07-2023) вам не надо точно... Сожительницы-они такие!
16:16:34 07-07-2023
Бомж (15:29:00 07-07-2023) Сожительницы-они такие! ... Сожители - они такие .
15:19:30 07-07-2023
Гость (14:44:05 07-07-2023) Короче семью лучше ваще не заводить, а то проблем не оберешь... брачный договор заключайте и будет вам счастье!
16:15:59 07-07-2023
Гость (14:44:05 07-07-2023) Короче семью лучше ваще не заводить, а то проблем не оберешь... Тебе не надо заводить.
15:20:18 07-07-2023
Вредный закон, по сути направлен на разрушение традиционного института семьи....
16:09:57 07-07-2023
Гость (15:20:18 07-07-2023) Вредный закон, по сути направлен на разрушение традиционного... Традиционный институт семьи и так отмирает. Ибо основан на экономической зависимости женщин, которой уже давно нет. И к чему за него цепляться?
16:30:51 07-07-2023
Гость (16:09:57 07-07-2023) Традиционный институт семьи и так отмирает. Ибо основан на э... Готов быть экономически зависимым мужчиной, обязуюсь вовремя включать стиральную машинку, посудомойку , робот пылесос и зависать в телефончике. Есть девушки готовые тащить семью, взять ипотеку, кредит на машину и в случае чего поделить это все пополам?
16:50:22 07-07-2023
Гость (16:30:51 07-07-2023) Готов быть экономически зависимым мужчиной, обязуюсь воврем... Какие у вас примитивные соображения о стирке, уборке и т.д. Сразу видно, что никогда этим не занимался, раз думаешь "да там только кнопочку нажать". Это как ребенок рассуждает, а чего там сложного в вождении машины? Рули себе и всё.
16:14:57 07-07-2023
Я удивительно спокойно * Перенесла седьмой развод * На этот раз со мной остался * Завод
21:12:46 07-07-2023
Иметь отношения с женищинами и заводить детей, просто опасно в России. Лишишься всего имущества и закончешь в тюрьме.
21:18:52 07-07-2023
Дима (21:12:46 07-07-2023) Иметь отношения с женищинами и заводить детей, просто опасно... Митя, имей отношения с мужиками. Тебе это ближе.
22:20:43 07-07-2023
Гость (21:18:52 07-07-2023) Митя, имей отношения с мужиками. Тебе это ближе.... Это точно. Не мужики, а нюни сплошные комментарии пишут. Им друг с другом надо объединятся, а не морочить женщинам голову.
01:27:53 08-07-2023
А что без штампа в паспорте девчонки уже дают что ли?
15:31:57 08-07-2023
Дима (01:27:53 08-07-2023) А что без штампа в паспорте девчонки уже дают что ли?... Голову морочить это как раз женское что бы хоть как то удержать мужика.
01:45:31 09-07-2023
Гоша (15:31:57 08-07-2023) Голову морочить это как раз женское что бы хоть как то удерж... Да иди на все четыре стороны, кому ты нафиг сдался.
08:12:53 08-07-2023
Очень характерные комментарии оставляет аудитория этого ресурса) я даже не про классические стереотипы «бабы меркантильные» и «мужики лентяи и тунеядцы, а еще и жадные», а скорее про озлобленность) вы че друг на друга такие злые, что аж до крови сами себя покусать можете? Считаете несправедливым, что нажитое вне брака имущество могут попилить с вашей сожительницей помимо вашей воли - так не будьте лохами, примите снижающие подобные риски меры - оформляйте имущество на третьих лиц, которые вас не кинут. А вот жить с бабой, завести с ней совместных детей, и не делиться с ней - это отдельная грань характеристики для презренных людей. Одно дело, если вас пытается развести на бабки очередная лярва - да орган ей на глупую морду) другое дело, если есть ваш ребенок - тогда тот кто считает себя человеком и мужчиной сам посчитает должным и необходимым обеспечить и ребенка, и мать своего ребенка всем что требуется.
01:47:35 09-07-2023
Гость (08:12:53 08-07-2023) Очень характерные комментарии оставляет аудитория этого ресу... Да к сожалению, далеко не все порядочные люди и понятия чести далеко у всех есть. Отсюда все эти имущественные прения и разборки.