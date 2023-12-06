Роспотребнадзор заявил о единичных случаях микоплазменной инфекции в России

Все групповые случаи заболевания, в том числе в организованных коллективах, активно расследуются

06 декабря 2023, 07:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России на данный момент встречаются лишь единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве напомнили, что в последние несколько дней ряд стран мира, в частности Китай, Германия, Франция, Италия, сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей. При этом в России, как и в других странах, не отмечается изменений в клинической картине заболевания.

Все групповые случаи заболевания, в том числе в организованных коллективах, активно расследуются. При подобных ситуациях проводится комплексная лабораторная диагностика у заболевших и лиц, контактирующих с ними. Специалисты ведомства проводят необходимые мероприятия, направленные на недопущение распространения заболевания.

Говоря о случаях распространения острых респираторных заболеваний за границей, в Роспотребнадзоре рассказали, что китайские власти объяснили это отменой ограничений по коронавирусу и наступлением холодов, а также циркуляцией гриппа, Mycoplasma pneumoniae, COVID-19 и респираторно-синцитиального вируса.