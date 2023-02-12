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В Рио-де-Жанейро молния ударила в статую Иисуса Христа. Фото

Красивый снимок был сделан в тот момент, когда в городе шёл дождь с грозой

12 февраля 2023, 06:32, ИА Амител

Молния ударила в статую Иисуса Христа на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро. Снимки опубликовал местный фотограф Фернандо Брага в своих социальных сетях.

Отметим, что разряды регулярно ударяют в знаменитую статую и она оснащена громоотводами. Красивый снимок был сделан в тот момент, когда в городе шёл дождь с грозой.

Комментарии 3

  • Удачно подловил.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • красивое пс. а уже написали про знамение?)
    12 февраля, Гость   Ответить
  • католикам напоминание... :):):)
    13 февраля, Гость   Ответить
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