В Рио-де-Жанейро молния ударила в статую Иисуса Христа. Фото

Красивый снимок был сделан в тот момент, когда в городе шёл дождь с грозой

12 февраля 2023, 06:32, ИА Амител

Удар молнии в статую Иисуса Христа

Молния ударила в статую Иисуса Христа на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро. Снимки опубликовал местный фотограф Фернандо Брага в своих социальных сетях.

Отметим, что разряды регулярно ударяют в знаменитую статую и она оснащена громоотводами. Красивый снимок был сделан в тот момент, когда в городе шёл дождь с грозой.