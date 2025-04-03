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В Роскачестве объяснили, можно ли увольнять человека за опоздание

По закону предусмотрены более мягкие меры наказания

03 апреля 2025, 12:00, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Работодатель не имеет права уволить сотрудника только за единичное опоздание на работу, однако может применить дисциплинарное взыскание – например, сделать замечание или вынести выговор. Как сообщает Regions.ru, об этом рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

По словам специалиста, ст. 192 ТК РФ предусматривает три формы дисциплинарных взысканий – замечание, выговор и увольнение. Окончательное решение зависит от тяжести проступка и обстоятельств его совершения. Например, за мелкие нарушения без серьезных последствий применяют замечание. В частности, это может быть хамство, которое не повлекло вред для репутации, а также опоздание.

Выговор – более жесткая форма наказания, которая применяется, когда действия или бездействие сотрудника нанесли реальный ущерб. Например, это ошибки в документах или срыв сроков. Несколько замечаний или выговоров могут стать основанием для увольнения.

Уволить сотрудника можно и за однократное грубое нарушение: прогул, появление на работе пьяным, кражу или иное правонарушение. При этом взыскание нужно будет оформить документально, иначе действия работодателя признают неправомерными.

Работа

Комментарии 6

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Гость

12:15:11 03-04-2025

Уволить-то можно, только вот очереди за забором уже нифига нет.

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Гость

12:23:19 03-04-2025

Главное результат, если результат работы сотрудника устраивает работодателя, но небольшие опоздания не замечаются даже, особенно с учетом наших утренних пробок и отвратительной работы общественного транспорта в городе. Вечером если что задержится немного и все доделает

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Гость

15:35:18 03-04-2025

Гость (12:23:19 03-04-2025) Главное результат, если результат работы сотрудника устраива... Обычно тот кто попозже приходит, тот пораньше и уходит.

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Коля

16:04:16 03-04-2025

Гость (12:23:19 03-04-2025) Главное результат, если результат работы сотрудника устраива... ага особенно зимой ранним утром когда в часов 5-6 приходит забитый транспорт или частично забитый и на каждой из остановок заходят люди, которым тоже надо на работу.

как тут вовремя успеешь то_)
не у всех есть свои машины или возможность ежедневно ездить на такси.

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Гость

20:58:53 03-04-2025

появление на работе пьяным?Надо попробовать!!!!!!!

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ыфя

06:30:38 04-04-2025

Гость (12:15:11 03-04-2025) Уволить-то можно, только вот очереди за забором уже нифига н... ее и не было никогда. это сказки для лохов

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