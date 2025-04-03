В Роскачестве объяснили, можно ли увольнять человека за опоздание

По закону предусмотрены более мягкие меры наказания

03 апреля 2025, 12:00, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Работодатель не имеет права уволить сотрудника только за единичное опоздание на работу, однако может применить дисциплинарное взыскание – например, сделать замечание или вынести выговор. Как сообщает Regions.ru, об этом рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

По словам специалиста, ст. 192 ТК РФ предусматривает три формы дисциплинарных взысканий – замечание, выговор и увольнение. Окончательное решение зависит от тяжести проступка и обстоятельств его совершения. Например, за мелкие нарушения без серьезных последствий применяют замечание. В частности, это может быть хамство, которое не повлекло вред для репутации, а также опоздание.

Выговор – более жесткая форма наказания, которая применяется, когда действия или бездействие сотрудника нанесли реальный ущерб. Например, это ошибки в документах или срыв сроков. Несколько замечаний или выговоров могут стать основанием для увольнения.

Уволить сотрудника можно и за однократное грубое нарушение: прогул, появление на работе пьяным, кражу или иное правонарушение. При этом взыскание нужно будет оформить документально, иначе действия работодателя признают неправомерными.