В стране тем временем продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ

19 декабря 2023, 19:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России не планируют вводить обязательный масочный режим и ограничения на период новогодних праздников и каникул, сообщили в телеграм-канале Роспотребнадзора.

При этом в стране продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ, а в 41 регионе показатели заболеваемости превышают среднероссийские, отмечают в ведомстве.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала тщательно мыть руки после улицы, пользоваться масками и кожными антисептиками, а также дезинфицировать гаджеты.

По ее словам, в регионах завершается иммунизация населения против гриппа. Привили почти 78 млн человек.