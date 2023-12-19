В Роспотребнадзоре рассказали, будут ли вводить масочный режим в новогодние праздники
В стране тем временем продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ
19 декабря 2023, 19:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В России не планируют вводить обязательный масочный режим и ограничения на период новогодних праздников и каникул, сообщили в телеграм-канале Роспотребнадзора.
При этом в стране продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ, а в 41 регионе показатели заболеваемости превышают среднероссийские, отмечают в ведомстве.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала тщательно мыть руки после улицы, пользоваться масками и кожными антисептиками, а также дезинфицировать гаджеты.
По ее словам, в регионах завершается иммунизация населения против гриппа. Привили почти 78 млн человек.
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