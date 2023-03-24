Основной причиной смерти мужчин эксперт назвал сердечно-сосудистые и онкологические заболевания

24 марта 2023, 22:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России 52% мужчин не доживают до 65 лет и 81% мужчин умирают внезапной смертью, заявил на форуме "Здоровое общество" директор Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

"52% мужчин в РФ не доживают до 65 лет. Только 48%, то есть меньшинство, переходит этот барьер. Фатальный дебют происходит в возрасте 40-60 лет. Большинство умирает в этом возрасте", – цитирует его "Интерфакс".

Он отметил, что "81% мужчин умирают внезапной смертью". Причём, по его данным, 74% в этой группе – это мужчины, которые умирают на рабочем месте.

Основной причиной смерти мужчин эксперт назвал сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. По его словам, для профилактики смертности нужно вести здоровый образ жизни и правильно питаться, а не надеяться на лечение после диагноза.