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В России 52% мужчин не доживают до 65 лет

Основной причиной смерти мужчин эксперт назвал сердечно-сосудистые и онкологические заболевания

24 марта 2023, 22:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России 52% мужчин не доживают до 65 лет и 81% мужчин умирают внезапной смертью, заявил на форуме "Здоровое общество" директор Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

"52% мужчин в РФ не доживают до 65 лет. Только 48%, то есть меньшинство, переходит этот барьер. Фатальный дебют происходит в возрасте 40-60 лет. Большинство умирает в этом возрасте", – цитирует его "Интерфакс"

Он отметил, что "81% мужчин умирают внезапной смертью". Причём, по его данным, 74% в этой группе – это мужчины, которые умирают на рабочем месте.

Основной причиной смерти мужчин эксперт назвал сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. По его словам, для профилактики смертности нужно вести здоровый образ жизни и правильно питаться, а не надеяться на лечение после диагноза.

Комментарии 7

  • Ну и где этот черт с претензией к французам!? По научению которого нам подняли пенсионный возраст...
    24 марта, Гость   Ответить
  • Молчал про рак и про инфаркты * И песни пел как соловей * А я сиди теперь, как дура * Вдовей
    25 марта, Гость   Ответить
  • Очень жаль
    25 марта, Гость   Ответить
  • В книге 2023 года доктора медицинских наук Бокой "Быть здоровым : век живи – век учись. 12 ступеней долголетия" названы совсем другие цифры реальной средней продолжительности жизни мужчин у нас: 55 - 57 лет. Причина везде одна - сердечно-сосудистая система, забитая прогорклым жиром, научно называемым "холестерин". Помогает только одно - веганская диета. Да-да, полный отказ от мясомолочки во всех их видах. Современная медицина этого лечить вообще не умеет и лишь способна временно снимать симптомы, ускоренно садя печень и почки, тем самым ещё более сокращая жзнь. И то за очень большие деньги!
    25 марта, Гость   Ответить
  • А что так? у нас ведь продвинутая медицина дали же ясно понять что мужики должны до 65 корячится
    25 марта, Гость   Ответить
  • зато какая экономия в пенсионном фонде
    25 марта, Гость   Ответить
  • Так спиваются, поэтому и мрут.
    26 марта, Гость   Ответить
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