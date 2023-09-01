В России автомобили будут забирать на штрафстоянку за горящий индикатор ABS

При этом на машинах, на которых нет ABS от производителя, доустановка такой системы не требуется

01 сентября 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С 1 сентября автомобили россиян будут забирать на штрафстоянку, если в них обнаружат в них горящий индикатор об ошибке в работе антиблокировочной системы тормозов. Как сообщает "Лента.ру", в силу вступило постановление правительство, которое содержит новый перечень неисправностей транспортных средств, которые не позволяют их эксплуатацию.

При этом на машинах, на которых нет ABS от производителя, доустановка такой системы не требуется. Соответственно, это требование их не касается.

Отметим, что управление машиной также запрещено при неисправности рулевого управления, фар и габаритных огней в темное время суток, сцепного устройства, а также очистителя лобового стекла при дожде или снегопаде.