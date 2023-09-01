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В России автомобили будут забирать на штрафстоянку за горящий индикатор ABS

При этом на машинах, на которых нет ABS от производителя, доустановка такой системы не требуется

01 сентября 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

С 1 сентября автомобили россиян будут забирать на штрафстоянку, если в них обнаружат в них горящий индикатор об ошибке в работе антиблокировочной системы тормозов. Как сообщает "Лента.ру", в силу вступило постановление правительство, которое содержит новый перечень неисправностей транспортных средств, которые не позволяют их эксплуатацию.

При этом на машинах, на которых нет ABS от производителя, доустановка такой системы не требуется. Соответственно, это требование их не касается. 

Отметим, что управление машиной также запрещено при неисправности рулевого управления, фар и габаритных огней в темное время суток, сцепного устройства, а также очистителя лобового стекла при дожде или снегопаде. 

Комментарии 4

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Гость

23:20:59 01-09-2023

Как бы народ не гнули, всё равно выкрутится. Снимаешь панель приборов, клеишь черную изоленту на индикатор. Ставишь обратно. Можно сам, можно рублей за 700 в сервисе

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сергей

02:05:37 02-09-2023

на штраф стоянке абс заработает.

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Дмитрий

11:01:49 02-09-2023

500₽ на месте и АБС рабочий , даже если его там и нет

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Гость

20:16:35 02-09-2023

На штрафстоянке и алкотестер нули показывает)

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