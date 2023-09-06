В России автомобили из-за роста цен могут стать роскошью, а не средством передвижения

Из-за невысокой покупательной способности россияне откажутся от покупки машины

06 сентября 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Эксперты прогнозируют резкий рост цен на российском авторынке до конца 2023 года – уже к декабрю стоимость машин может вырасти до 30%, пишет "Парламентская газета".

"Всему виной два фактора: девальвация рубля, который с начала года ослаб по отношению к иностранным валютам практически на треть, и повышение утилизационного сбора с 1 августа практически в два раза в зависимости от марки и возраста автомобиля", – отмечает издание.

Повышение сбора – это инициатива Минпромторга. В ведомстве указали, что повышение тарифов позволит бюджету получить больше денег, а отечественные автокомпании будут продавать больше своей продукции.

Однако, как отметил исполнительный директор ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Вячеслав Жигалов, это "неизбежно повлечет за собой падение покупательной способности населения и снижение спроса".

Член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто указал, что повышение стоимости автомобилей на 30% убьет рынок.