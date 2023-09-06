В России автомобили из-за роста цен могут стать роскошью, а не средством передвижения
Из-за невысокой покупательной способности россияне откажутся от покупки машины
06 сентября 2023, 14:05, ИА Амител
Эксперты прогнозируют резкий рост цен на российском авторынке до конца 2023 года – уже к декабрю стоимость машин может вырасти до 30%, пишет "Парламентская газета".
"Всему виной два фактора: девальвация рубля, который с начала года ослаб по отношению к иностранным валютам практически на треть, и повышение утилизационного сбора с 1 августа практически в два раза в зависимости от марки и возраста автомобиля", – отмечает издание.
Повышение сбора – это инициатива Минпромторга. В ведомстве указали, что повышение тарифов позволит бюджету получить больше денег, а отечественные автокомпании будут продавать больше своей продукции.
Однако, как отметил исполнительный директор ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Вячеслав Жигалов, это "неизбежно повлечет за собой падение покупательной способности населения и снижение спроса".
Член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто указал, что повышение стоимости автомобилей на 30% убьет рынок.
"У нас сохраняется одна очень важная константа: невысокая покупательная способность населения. Если же цены вырастут еще на треть до конца года, народ откажется покупать новые авто вовсе", – отметил эксперт.
14:27:43 06-09-2023
Вторичка будет процветать, будем чинить, лотать, менять, подгонять, лепить из г.вна - конфету!
14:34:03 06-09-2023
а про бензин чего не написали? он то совсем даром сегодня..
14:40:27 06-09-2023
В России автомобили из-за роста цен могут стать роскошью/// Да дай-то Бог! В городе уже людям места из-за машин не осталось-= детские площадки машинами заставлены!
14:48:28 06-09-2023
а точно все идет по плану? Может этих плановиков уже менять надо?
15:00:59 06-09-2023
а зачем вам автомобили, у вас и дорог то нет! ахахах (с)
15:12:46 06-09-2023
У нас все роскошью становится. Здоровое питание,отдых,медицинская помощь,коммунальные услуги,...........
15:39:09 06-09-2023
Гость (15:12:46 06-09-2023) У нас все роскошью становится. Здоровое питание,отдых,медици... свобода, право на жизнь
15:39:27 06-09-2023
"Было время и цены снижали И текли куда надо каналы И в конце куда надо впадали " (с)
16:18:24 06-09-2023
Без машин конечно не останемся. Лада Гранта, Iran Khodro Tara, китайцы может что-нибудь подгонят за 1-1.5 млн. руб. Болезненно конечно будет пересаживаться с комфортных машин, к которым все привыкли, на эти, но ничего не поделаешь. Более-менее машины сейчас начинаются от 3 млн руб., а хорошие - от 5 млн. Стали роскошью, это реальность
16:40:50 06-09-2023
Чудесная новость! Воздух чище и новенький общественный транспорт.
20:02:36 06-09-2023
гость (16:40:50 06-09-2023) Чудесная новость! Воздух чище и новенький общественный транс... а типа автобусы дешевеют? На юности с утра 30-40 человек автобус ждёт... да в задницу ваш общественный транспорт - только по приговору суда.
16:55:43 06-09-2023
Скоро будет как на кубе
17:20:26 06-09-2023
Гость (16:55:43 06-09-2023) Скоро будет как на кубе... Море, солнце, пальмы?
19:16:18 06-09-2023
Будет, как в начале 50-х, через 5-7 лет после войны. ВСего было много,но дорого,хотя и цены постоянно снижались.Но тогда было понятно. ПочТИ половина Европейской части СССР была разрушена.Восстанавливать НАДО БЫЛО.