В России допустили повышение тарифов на интернет на 15%

Основной причиной провайдеры называют рост издержек, в частности, из-за увеличения затрат на закупку оборудования

23 октября 2023, 08:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Тарифы на домашний интернет и другие услуги фиксированной связи в России могут вырасти на 10-15% в 2024 году. Как сообщает газета "Известия", об этом рассказал генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, такие цифры привели 43% российских интернет-провайдеров при опросе. Еще 13% считают, что рост стоимости превысит 16%. При этом около 25% отмечают, что темпы роста будут скромнее – от 3 до 9%, а еще 18% заявили, что цена на услуги не изменится.

Основной причиной провайдеры называют рост издержек, в частности, из-за увеличения затрат на закупку оборудования. Оно подорожало из-за ухода большинства зарубежных поставщиков. Также эксперты отмечают увеличение операционных расходов, арендной платы и дефицит кадров.

При этом специалисты считают, что, несмотря на рост, тарифы на связь в России все еще останутся одними из самых дешевых в мире.