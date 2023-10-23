В России допустили повышение тарифов на интернет на 15%
Основной причиной провайдеры называют рост издержек, в частности, из-за увеличения затрат на закупку оборудования
23 октября 2023, 08:32, ИА Амител
Тарифы на домашний интернет и другие услуги фиксированной связи в России могут вырасти на 10-15% в 2024 году. Как сообщает газета "Известия", об этом рассказал генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков.
По его словам, такие цифры привели 43% российских интернет-провайдеров при опросе. Еще 13% считают, что рост стоимости превысит 16%. При этом около 25% отмечают, что темпы роста будут скромнее – от 3 до 9%, а еще 18% заявили, что цена на услуги не изменится.
Основной причиной провайдеры называют рост издержек, в частности, из-за увеличения затрат на закупку оборудования. Оно подорожало из-за ухода большинства зарубежных поставщиков. Также эксперты отмечают увеличение операционных расходов, арендной платы и дефицит кадров.
При этом специалисты считают, что, несмотря на рост, тарифы на связь в России все еще останутся одними из самых дешевых в мире.
08:39:23 23-10-2023
Ну вот, только начали радоваться, что цены на бензин сказали упали.....правда они не упали, но ведь сказали что у пали, теперь еще и цены на интернет говорят вырастут, но в отличие от ситуации с бензином, тут сомнений не возникают, сказали вырастут - значит точно вырастут.
08:43:01 23-10-2023
Сдали население на разграбление
09:13:11 23-10-2023
Официальная инфляция в районе 6% ни у кого нет оснований не доверять правительству. Следовательно все подорожания не могут быть выше, т.к это уже дестабилизация экономика страны в то время когда она противостоит мировому злу. Тут вот недавно ещё писали, что курица подорожала из-за транспортных расходов которые почти в два раза выросли. А откуда два раза? 6% ну 7% в особых случаях. Не нужно раскачивать лодку!
10:05:06 23-10-2023
Гость (09:13:11 23-10-2023) Официальная инфляция в районе 6% ни у кого нет оснований не ... Пока не введет госдударство умное регулирование цен - так и будет. Магащины обнаглели с ценами, по 200%-400% завышают от закупочной. Вот как будет закон, который запретит повышение продажной цены выше чем закупочной...на какойто проецент, а за все , что выше надбавлено - будет идти за 1000% налог, при этом ограничить цепочку перекупов, чотбы не повышали цену за счет 100500 переоформлений продаж... Вот тогда может что то начать налаживаться. А щас, купили за 100р на базе, пробают за 800р...Народ пыжится и старается выжить, а эти твари жируют и наживаются все больше на мирных гражданах.
10:19:27 23-10-2023
Ну ушли импортные поставшики, а где же импортозамещение?)))
11:02:04 23-10-2023
это Капитализм! ни чего не будет дешеветь! никогда!!! а тех кто будет что-то делать (точнее пытаться делать) бесплатно, как то например раздавать оставшуюся еду для малоимущих, от таких будут избавляться любыми правильными и неправильными методами...! или привыкайте, или...
11:27:40 23-10-2023
Хреново. Может кому-то придется меньше пользоваться интернетом. Опять будут ТВ смотреть и думать, что все хорошо
14:00:57 23-10-2023
Проводной интернет- отрыжка прошлого... при наличии 4G-интернета ложил я на своего провайдера с прибором... а ведь скоро 5G будет!
14:13:19 23-10-2023
Гость (14:00:57 23-10-2023) Проводной интернет- отрыжка прошлого... при наличии 4G-интер... У нас 5G не будет в ближайшие годы - проблемы с оборудованием и выделением частот.
14:26:10 23-10-2023
Гость (14:13:19 23-10-2023) У нас 5G не будет в ближайшие годы - проблемы с оборудование... У меня 3G много лет, всё норм!
16:09:16 23-10-2023
Гость (14:13:19 23-10-2023) У нас 5G не будет в ближайшие годы - проблемы с оборудование... Всё рано или поздно решится, в принципе нынешнего LTE вполне достаточно и для работы, и кино посмотреть. А если знаешь, где приобрести "правильную" симку, то и торрентов за глаза... и не сидеть, как сыч, возле большого "пылесоса"...
16:17:27 23-10-2023
Подорожание на 15% -это вообще плевать. Вы ценники на интернет в мире посмотрите. В домохозяйствам не меньше чем 70-90 Ойро/долларов. В Германии в Мюнхене сейчас берут 135 Ойро за 50 мегабит. Инфа сегодняшняя.
16:34:23 23-10-2023
Гость (16:17:27 23-10-2023) Подорожание на 15% -это вообще плевать. Вы ценники на интерн... посмотри их зарплаты, пенсии и пособия в ойро Посчитай, сколько им доступно, сколько нашим тем же пенсам. При пенсии в1000 им 135 норм, а нашим при 13000р уже отключать сеть.
17:02:21 23-10-2023
Платил за городской телефон 250 руб. в месяц. Когда Билайн сообщил, что тариф будет 900 руб.,то навсегда отключил домашний телефон.