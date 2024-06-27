В России готовится законопроект, запрещающий идеологию child-free

Документы уже подготовлены депутатами Госдумы, однако будут прорабатываться экспертным сообществом

27 июня 2024, 18:42, ИА Амител

Испекли торт / Изображение от prostooleh на Freepik

Законопроект, запрещающий идеологию child-free (отказ от детей), разрабатывается в России. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на слова замминистра юстиции Всеволода Вуколова во время выступления на сессии "Семья: сохранить, нельзя потерять" в рамках Петербургского международного юридического форума.

"Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения child-free, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много", – сказал Вуколов.

Он добавил, что законопроекты уже подготовлены депутатами Госдумы, однако будут прорабатываться экспертным сообществом. По его словам, России требуется построить такую законодательную систему, которая бы противостояла всем этим течениям на территории РФ и тех стран, которые разделяют традиционные ценности..