НОВОСТИОбщество

В России готовится законопроект, запрещающий идеологию child-free

Документы уже подготовлены депутатами Госдумы, однако будут прорабатываться экспертным сообществом

27 июня 2024, 18:42, ИА Амител

Испекли торт / Изображение от prostooleh на Freepik
Испекли торт / Изображение от prostooleh на Freepik

Законопроект, запрещающий идеологию child-free (отказ от детей), разрабатывается в России. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на слова замминистра юстиции Всеволода Вуколова во время выступления на сессии "Семья: сохранить, нельзя потерять" в рамках Петербургского международного юридического форума.

"Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения child-free, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много", – сказал Вуколов.

Он добавил, что законопроекты уже подготовлены депутатами Госдумы, однако будут прорабатываться экспертным сообществом. По его словам, России требуется построить такую законодательную систему, которая бы противостояла всем этим течениям на территории РФ и тех стран, которые разделяют традиционные ценности..

Комментарии 8

Avatar Picture
Кхм...

18:56:04 27-06-2024

Каким образом будут претворять в жизнь этот очередной "закон"? Типа, не родил до тридцати - будте-нате заплатить штраф? Или сразу в камору на "десяточку"?
🤣

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:24:37 27-06-2024

Кхм... (18:56:04 27-06-2024) Каким образом будут претворять в жизнь этот очередной "закон... налога достаточно. чайлдфрюшки же тоже люди... ну, почти...

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:38:39 27-06-2024

Кхм... (18:56:04 27-06-2024) Каким образом будут претворять в жизнь этот очередной "закон... тоже самое что и с законом о пропаганде лгбт запрещённой, ничего сложного нет

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:52:40 27-06-2024

Моё тело — моё дело!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:52:59 28-06-2024

Поздно проснулись, надо было на начальном этапе купировать, теперь запретами не остановишь это течение.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:22:28 28-06-2024

лучше идеологию зоошизы запретить - там лбди больные на всю головушку, а рожать ребенка или нет, решать женщине, а не госду.е

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

07:06:16 28-06-2024

Тебя что с утра жена половником отходила за перегар.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:55:51 28-06-2024

А вот есть одна идеология, где проживание однополыми общинами без детей вполне себе процветает...

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров