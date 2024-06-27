В России готовится законопроект, запрещающий идеологию child-free
Документы уже подготовлены депутатами Госдумы, однако будут прорабатываться экспертным сообществом
27 июня 2024, 18:42, ИА Амител
Законопроект, запрещающий идеологию child-free (отказ от детей), разрабатывается в России. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на слова замминистра юстиции Всеволода Вуколова во время выступления на сессии "Семья: сохранить, нельзя потерять" в рамках Петербургского международного юридического форума.
"Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения child-free, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много", – сказал Вуколов.
Он добавил, что законопроекты уже подготовлены депутатами Госдумы, однако будут прорабатываться экспертным сообществом. По его словам, России требуется построить такую законодательную систему, которая бы противостояла всем этим течениям на территории РФ и тех стран, которые разделяют традиционные ценности..
18:56:04 27-06-2024
Каким образом будут претворять в жизнь этот очередной "закон"? Типа, не родил до тридцати - будте-нате заплатить штраф? Или сразу в камору на "десяточку"?
🤣
22:24:37 27-06-2024
Кхм... (18:56:04 27-06-2024) Каким образом будут претворять в жизнь этот очередной "закон... налога достаточно. чайлдфрюшки же тоже люди... ну, почти...
23:38:39 27-06-2024
Кхм... (18:56:04 27-06-2024) Каким образом будут претворять в жизнь этот очередной "закон... тоже самое что и с законом о пропаганде лгбт запрещённой, ничего сложного нет
19:52:40 27-06-2024
Моё тело — моё дело!
00:52:59 28-06-2024
Поздно проснулись, надо было на начальном этапе купировать, теперь запретами не остановишь это течение.
06:22:28 28-06-2024
лучше идеологию зоошизы запретить - там лбди больные на всю головушку, а рожать ребенка или нет, решать женщине, а не госду.е
07:06:16 28-06-2024
Тебя что с утра жена половником отходила за перегар.
08:55:51 28-06-2024
А вот есть одна идеология, где проживание однополыми общинами без детей вполне себе процветает...