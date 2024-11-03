В России хотят наказывать за продажу зажигалок
Суммы штрафов могут достигать 600 тысяч рублей
03 ноября 2024, 22:45, ИА Амител
Зажигалка / Фото: Christian Allard / unsplash.com
Депутаты рассмотрят законопроект о наказании за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, с 2016 года от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и другой газосодержащей продукции погибло более 800 несовершеннолетних. Кроме того, дети используют такие товары в "опасных играх".
Согласно проекту, штрафы для физлиц будут до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 300 тысяч и для юрлиц – до 600 тысяч.
23:16:21 03-11-2024
На языке у госдумцев "отеческая забота" о здоровье несовершеннолетних, а на уме, как всегда, только одно - поиск благовидного предлога для очередного штрафа!
23:49:47 03-11-2024
А давайте до 18 лет нельзя зажигалку в руки!) А так же молоток и все остальные инструменты! Пусть совсем безрукими будут! Стратегия!
00:02:29 04-11-2024
Вилки и ножи нужно отобрать. Ложки для еды вполне достаточно. А наши друзья северные корейцы и вовсе палочками едят.
10:45:11 04-11-2024
Кхм... (00:02:29 04-11-2024) Вилки и ножи нужно отобрать. Ложки для еды вполне достаточно... Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты...
12:05:57 04-11-2024
Камни на дорогах валяются. Поднял. Штраф.
15:11:21 04-11-2024
Зажигалка не игрушка, пусть играют спичками!
11:32:46 05-11-2024
Гость (15:11:21 04-11-2024) Зажигалка не игрушка, пусть играют спичками!... Как уже было гениально доказано Творческим Объединением "Дубовая Роща 6/17 ХО", мамонты лишь потому не дожили до наших дней, что оказались жертвами первобытных людей, баловавшихся спичками рядом с заднепроходным отверстием волосатых слонов. В момент истечения газов, вызванных поеданием хвощей и папоротников, первобытный человек подносил зажжёную спичку, газы воспламенялись и происходил термобарический хлопок. Мамонта разрывало на месте. Об этом свидетельствует тот факт, что большинство мамонтов, найденных в вечной мерзлоте, имеют сильно фрагментированный вид.
15:31:56 04-11-2024
А кроме как о запретах в госдуме о чем то думают? Я удивляюсь, а ведь эти черти тоже были когда то детьми, неужели их так обижали сильно, что они свои детские обиды теперь на следующем поколении вымещают?!
Давайте уж связывать детей и в 4 стенах держать, чтоб до 18 лет полными рукожопами были.
Хоспади, откуда ж в этой думе столько .....
21:12:54 04-11-2024
До 18 лет нельзя, а потом служба в армии и вместо зажигалки сразу автомат дадут. Что же изменится за день до 18 лет и после. Как по мановению волшебной палочки сразу поумнеют, научатся, повзрослеют и т.д.
Так может их все таки раньше приучать к самостоятельной жизни.