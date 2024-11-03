В России хотят наказывать за продажу зажигалок

Суммы штрафов могут достигать 600 тысяч рублей

03 ноября 2024, 22:45, ИА Амител

Зажигалка / Фото: Christian Allard / unsplash.com

Депутаты рассмотрят законопроект о наказании за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, с 2016 года от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и другой газосодержащей продукции погибло более 800 несовершеннолетних. Кроме того, дети используют такие товары в "опасных играх".

Согласно проекту, штрафы для физлиц будут до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 300 тысяч и для юрлиц – до 600 тысяч.