В России хотят объявить амнистию в связи с 80-летием Победы

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму соответствующий проект

12 февраля 2025, 17:15, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Депутаты фракции КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован в электронной базе ГД.

Согласно статье 103 Конституции РФ, Госдума имеет право объявлять амнистию. В пояснительной записке к проекту отмечается, что амнистия приурочена к одному из крупнейших событий XX века – 80-летию Победы советского народа в войне 1941–1945 годов.

Предлагается освободить от наказания впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести. Амнистия также коснется участников боевых действий, тружеников тыла, ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов с участием Вооруженных сил СССР и России.

Кроме того, под действие амнистии попадут военнослужащие, сотрудники МВД, уголовно-исполнительной системы, гражданский персонал военных формирований, а также лица, награжденные государственными наградами СССР и России.

Проект предусматривает освобождение от наказания несовершеннолетних, беременных женщин, женщин с детьми до 18 лет или детьми-инвалидами, одиноких мужчин с несовершеннолетними детьми или детьми-инвалидами, мужчин старше 65 лет, женщин старше 60 лет и инвалидов первой и второй группы.

Также предлагается освободить от наказания осужденных на срок до пяти лет за преступления, совершенные по неосторожности, условно осужденных и лиц, отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы.

Проект также предполагает прекращение уголовных дел на стадии досудебного производства, сокращение неотбытой части наказания и снятие судимости с ряда лиц.