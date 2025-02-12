В России хотят объявить амнистию в связи с 80-летием Победы
Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму соответствующий проект
12 февраля 2025, 17:15, ИА Амител
Депутаты фракции КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован в электронной базе ГД.
Согласно статье 103 Конституции РФ, Госдума имеет право объявлять амнистию. В пояснительной записке к проекту отмечается, что амнистия приурочена к одному из крупнейших событий XX века – 80-летию Победы советского народа в войне 1941–1945 годов.
Предлагается освободить от наказания впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести. Амнистия также коснется участников боевых действий, тружеников тыла, ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов с участием Вооруженных сил СССР и России.
Кроме того, под действие амнистии попадут военнослужащие, сотрудники МВД, уголовно-исполнительной системы, гражданский персонал военных формирований, а также лица, награжденные государственными наградами СССР и России.
Проект предусматривает освобождение от наказания несовершеннолетних, беременных женщин, женщин с детьми до 18 лет или детьми-инвалидами, одиноких мужчин с несовершеннолетними детьми или детьми-инвалидами, мужчин старше 65 лет, женщин старше 60 лет и инвалидов первой и второй группы.
Также предлагается освободить от наказания осужденных на срок до пяти лет за преступления, совершенные по неосторожности, условно осужденных и лиц, отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы.
Проект также предполагает прекращение уголовных дел на стадии досудебного производства, сокращение неотбытой части наказания и снятие судимости с ряда лиц.
17:42:05 12-02-2025
Тимуру Иванову и его подельникам повезёт?
17:57:24 12-02-2025
Это плохо
07:22:30 13-02-2025
Гость (17:57:24 12-02-2025) Это плохо ... Это ооочень плохо.
19:00:28 12-02-2025
Зюге пора уже к Ленину рядышком прилечь
20:04:48 12-02-2025
У нас же нынче на улицах мало убийц и насильников, которые вышли за последние несколько лет
20:12:45 12-02-2025
Какая связь между этими событиями? Амнистия и Победа? Тут проверить депутата за очернение праздника.
20:17:47 12-02-2025
А если тот или иной амнистированный, досрочно оказавшись на воле, новое преступление совершит? Помимо права "миловать", у депутатов должна быть обязанность отвечать за негативные последствия своего "гуманизма": в случае рецидива пусть возмещают жертве убыток надлежащей суммой из собственного кошелька, дабы впредь, перечёркивая решения о наказании, принятые судом, хорошо себе представляли, чем рискуют, "ручаясь" за уголовника!
22:12:47 12-02-2025
А как же годовщины Полтавского сражения или Ледовой битвы? Пропадут праздники?
09:54:38 13-02-2025
Гость (22:12:47 12-02-2025) А как же годовщины Полтавского сражения или Ледовой битвы? П... Взятие бастилии прошло впустую...
08:21:35 13-02-2025
Складывается впечатление, что госдума не только пользы не приносит, но даже и вредит.
Например судебной системе и избирателям, которые становятся потенциальными жертвами выпущенных преступников.