В России хотят платить деньги родившим до 25 лет
Соответствующий законопроект внесут в Госдуму
23 мая 2024, 09:55, ИА Амител
ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о выплатах женщинам, родившим до 25 лет. Об этом пишет ТАСС.
"Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам в возрасте до 25 лет и вне зависимости от своего материального положения. Размер указанного пособия предлагается установить на уровне 200 тыс. рублей", – сказано в сообщении.
Авторы отмечают, что за последние 10 лет в России значительно снизилась рождаемость, что может привести к демографической катастрофе.
Средний возраст матери при рождении первого ребенка растет и постепенно приближается к 30 годам. С каждым годом количество женщин репродуктивного возраста сокращается.
40% россиянок не рожают детей из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий. Многим женщинам в настоящее время нужен опыт работы, который в будущем позволит получать большую зарплату, чем на начальных порах.
Законопроект ЛДПР направлен на увеличение рождаемости в молодых семьях, где женщины рожают или готовы родить до 25 лет. Это, как правило, студенческие семьи или те, которые только начинают самостоятельную жизнь. Сумма 200 тыс. руб. может стать подспорьем для обеспечения ребенка и кормящей матери после родов.
10:47:01 23-05-2024
А слабо выплатить тем кто уже родил до 25 лет? Нам так то обидно! Мы рожали не за деньги, а щас деньгами вон сорят как...нам тоже не лишние эти деньги
13:10:31 23-05-2024
Гость (10:47:01 23-05-2024) А слабо выплатить тем кто уже родил до 25 лет? Нам так то об... не беспокойтесь, никому не выплатят, это ж лдпр - имитация бурной деятельности и ноль результата
10:49:03 23-05-2024
За 200 тыщ рожайте сами...
10:55:32 23-05-2024
А тем кто уже родил до 25, компенсации будут ?!
11:13:11 23-05-2024
гражданки успокойтесь, это же ЛДПР предлагает)
11:22:04 23-05-2024
Ни к чему дискриминация! Просто детские пособия увеличьте до цивилизованных - оптимальных размеров!
11:37:11 23-05-2024
Рожать ради денег ? нуну
12:38:55 23-05-2024
А может надо рожать для себя, для любви и счастья, и не ориентироваться на пособия, а на свой достаток в первую очередь? - не это не реально)))
12:53:13 23-05-2024
Гость (12:38:55 23-05-2024) А может надо рожать для себя, для любви и счастья, и не орие... А фин помощь кому помешает? Только большие (ударение на первый слог) возможности качества жизни.....
12:54:19 23-05-2024
Минусуют кто рожает за пособия нуну.
18:08:20 23-05-2024
70 тыщ на коляску,остальные на подгузники и детпитание до 1,5 лет.