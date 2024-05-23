В России хотят платить деньги родившим до 25 лет

Соответствующий законопроект внесут в Госдуму

23 мая 2024, 09:55, ИА Амител

Беременная женщина / Фото: pxhere.com

ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о выплатах женщинам, родившим до 25 лет. Об этом пишет ТАСС.

"Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам в возрасте до 25 лет и вне зависимости от своего материального положения. Размер указанного пособия предлагается установить на уровне 200 тыс. рублей", – сказано в сообщении.

Авторы отмечают, что за последние 10 лет в России значительно снизилась рождаемость, что может привести к демографической катастрофе.

Средний возраст матери при рождении первого ребенка растет и постепенно приближается к 30 годам. С каждым годом количество женщин репродуктивного возраста сокращается.

40% россиянок не рожают детей из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий. Многим женщинам в настоящее время нужен опыт работы, который в будущем позволит получать большую зарплату, чем на начальных порах.

Законопроект ЛДПР направлен на увеличение рождаемости в молодых семьях, где женщины рожают или готовы родить до 25 лет. Это, как правило, студенческие семьи или те, которые только начинают самостоятельную жизнь. Сумма 200 тыс. руб. может стать подспорьем для обеспечения ребенка и кормящей матери после родов.