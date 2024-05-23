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В России хотят платить деньги родившим до 25 лет

Соответствующий законопроект внесут в Госдуму

23 мая 2024, 09:55, ИА Амител

Беременная женщина / Фото: pxhere.com
Беременная женщина / Фото: pxhere.com

ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о выплатах женщинам, родившим до 25 лет. Об этом пишет ТАСС.

"Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам в возрасте до 25 лет и вне зависимости от своего материального положения. Размер указанного пособия предлагается установить на уровне 200 тыс. рублей", – сказано в сообщении.

Авторы отмечают, что за последние 10 лет в России значительно снизилась рождаемость, что может привести к демографической катастрофе.

Средний возраст матери при рождении первого ребенка растет и постепенно приближается к 30 годам. С каждым годом количество женщин репродуктивного возраста сокращается.

40% россиянок не рожают детей из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий. Многим женщинам в настоящее время нужен опыт работы, который в будущем позволит получать большую зарплату, чем на начальных порах.

Законопроект ЛДПР направлен на увеличение рождаемости в молодых семьях, где женщины рожают или готовы родить до 25 лет. Это, как правило, студенческие семьи или те, которые только начинают самостоятельную жизнь. Сумма 200 тыс. руб. может стать подспорьем для обеспечения ребенка и кормящей матери после родов.

Законопроекты выплаты

Комментарии 11

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Гость

10:47:01 23-05-2024

А слабо выплатить тем кто уже родил до 25 лет? Нам так то обидно! Мы рожали не за деньги, а щас деньгами вон сорят как...нам тоже не лишние эти деньги

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Гость

13:10:31 23-05-2024

Гость (10:47:01 23-05-2024) А слабо выплатить тем кто уже родил до 25 лет? Нам так то об... не беспокойтесь, никому не выплатят, это ж лдпр - имитация бурной деятельности и ноль результата

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Ксюха

10:49:03 23-05-2024

За 200 тыщ рожайте сами...

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Гость

10:55:32 23-05-2024

А тем кто уже родил до 25, компенсации будут ?!

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Сергей

11:13:11 23-05-2024

гражданки успокойтесь, это же ЛДПР предлагает)

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Гость

11:22:04 23-05-2024

Ни к чему дискриминация! Просто детские пособия увеличьте до цивилизованных - оптимальных размеров!

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Гость

11:37:11 23-05-2024

Рожать ради денег ? нуну

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Гость

12:38:55 23-05-2024

А может надо рожать для себя, для любви и счастья, и не ориентироваться на пособия, а на свой достаток в первую очередь? - не это не реально)))

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Гость

12:53:13 23-05-2024

Гость (12:38:55 23-05-2024) А может надо рожать для себя, для любви и счастья, и не орие... А фин помощь кому помешает? Только большие (ударение на первый слог) возможности качества жизни.....

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Гость

12:54:19 23-05-2024

Минусуют кто рожает за пособия нуну.

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Дануна

18:08:20 23-05-2024

70 тыщ на коляску,остальные на подгузники и детпитание до 1,5 лет.

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