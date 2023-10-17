В России хотят разрешить осужденным за тяжкие преступления быть учителями
Разрешение предлагается выдавать осужденным спустя десять лет после освобождения
17 октября 2023, 14:11, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Депутаты "Единой России" хотят разрешить работать учителями и тренерами людям, отсидевшим за тяжкие и особо тяжкие преступления, сообщает РБК.
Внесенный в Госдуму законопроект предлагает комиссии по делам несовершеннолетних рассматривать заявления от бывших заключенных на педагогическую деятельность.
Заявления не будут рассматриваться от отбывших наказание за убийства, половую неприкосновенность, половую свободу личности и против семьи и несовершеннолетних.
Еще одним условием станет безупречное поведение заявителей и активная общественная деятельность в течение десяти лет после освобождения.
14:18:17 17-10-2023
интересно, а много найдется желающих обучать своих детей у бывшего сидельца по тяжелой статье?
14:44:44 17-10-2023
Элен без ребят (14:18:17 17-10-2023) интересно, а много найдется желающих обучать своих детей у б... Вы думаете все смогут оплатить платное образование.
18:46:29 17-10-2023
Элен без ребят (14:18:17 17-10-2023) интересно, а много найдется желающих обучать своих детей у б... Ты первый в очереди................
19:44:18 17-10-2023
Гость (18:46:29 17-10-2023) Ты первый в очереди................... в очереди за чем?
20:00:15 17-10-2023
Элен без ребят (14:18:17 17-10-2023) интересно, а много найдется желающих обучать своих детей у б... А кто узнает что он бывший зэк? Когда детей в школу отдают, про кто такие учителя не спрашивают, учитель и учитель...
14:24:37 17-10-2023
А чё тянуть? Пусть всразу по улалёнке и работают.
14:27:16 17-10-2023
А что, студентов уже тоже не хватает? Или эти товарищи должны быть привычными за еду работать? Так тогда не надо ждать десяток лет, надо вместо отбывания срока их в школы завозить.
14:34:16 17-10-2023
у бывшего сидельца по политическим мотивам будут обучаться
14:38:43 17-10-2023
для АУЕвших самое то. Попробуют поумнеют.
14:43:34 17-10-2023
Как они любят свой народ...
14:44:37 17-10-2023
Известный сиделец как раз и обучал молодежь. Выйдет и опять сможет этим заняться, они его слушают
14:45:20 17-10-2023
Ищу работу сиделки. Опыт есть. Отсидела 15 лет)
14:45:53 17-10-2023
это шутка что-ли?
14:48:49 17-10-2023
А разве нельзя сейчас писать фамилию Алексея? Ну и что что сидит, среди молодежи он популярен. Кому как не ему заниматься их воспитанием
14:52:15 17-10-2023
Гость (14:48:49 17-10-2023) А разве нельзя сейчас писать фамилию Алексея? Ну и что что с... за какую из этих статей он сидит? "Заявления не будут рассматриваться от отбывших наказание за убийства, половую неприкосновенность, половую свободу личности и против семьи и несовершеннолетних."
14:57:49 17-10-2023
Гость (14:52:15 17-10-2023) за какую из этих статей он сидит? "Заявления не будут рассма... Ну так я и написал, что он может. Это логично
15:50:14 17-10-2023
Гость (14:48:49 17-10-2023) А разве нельзя сейчас писать фамилию Алексея? Ну и что что с... Среди какой именно молодежи? Я не знаю никого из молодежи, кому было бы дело до него.
15:07:10 17-10-2023
Те-то порожняки гонять не будут.
15:17:22 17-10-2023
Совсем плохо с учителями,.. Кого в больницы пошлют? Без диплома, практики, медсестры вместо врачей.
15:46:51 17-10-2023
Гость (15:17:22 17-10-2023) Совсем плохо с учителями,.. Кого в больницы пошлют? Без дипл... А зачем? Установка рожать как можно больше юнитов, а там кто выжил, тот выжил. Больницы им... Раньше вон без больниц жили, и ничего.
16:05:22 17-10-2023
Ну зато дисциплина будет. Сразу по рогам будут давать и дитачкам и яжмамкам
16:25:45 17-10-2023
Гость (16:05:22 17-10-2023) Ну зато дисциплина будет. Сразу по рогам будут давать и дита... Ну не факт. Там же яжпапки могут собраться и накостылять таким "учителям" по самое не балуйся.
16:50:13 17-10-2023
Гость (16:05:22 17-10-2023) Ну зато дисциплина будет. Сразу по рогам будут давать и дита... Анархия - мать порядка) Ничего, скоро вам, судя во всему, воздастся по вашим желаниям. Только "костылять" будут не в школах, а прямо на улицах. И не "яжмамок" с детьми, а всех подряд.
21:53:03 17-10-2023
Гость (16:50:13 17-10-2023) Анархия - мать порядка) Ничего, скоро вам, судя во всему, во... Увянь, анархист хр.....нов!
16:52:17 17-10-2023
Уголовники в колониях на швейных машинках работают теперь на воле можно устроится в школу педагогом..... На заводы их надо отправлять строполями, сварщиками , резчиками т.д и т.п. Острый кадровый голод в промышленности уйдет сразу.
17:35:04 17-10-2023
Совсем что ли одурели там? Пусть своему ребенку в репетиторы их берет! Слов приличных нет!
20:29:11 17-10-2023
Гость (17:35:04 17-10-2023) Совсем что ли одурели там? Пусть своему ребенку в репетиторы... Не нравится? А то, что вы учителям весь мозг так вынесли, что они все разбежались - это нормально? Так что теперь только бывшими урками и осталось их заменить.
19:42:27 17-10-2023
Это наверно новый анекдот?
07:46:16 18-10-2023
По-моему, это фейк.Не может здоровое общество предлагать в учителя бывших преступников. Если только взяточников-казнокрадов, воровавших миллионы и миллиарды, чтоб потихоньку учили своему уму-разуму подрастающее поколение. Ну всё-таки это фейк.
09:47:23 18-10-2023
Гость (07:46:16 18-10-2023) По-моему, это фейк.Не может здоровое общество предлагать в у... так это здоровое,наше больно тридцать лет.