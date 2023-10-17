В России хотят разрешить осужденным за тяжкие преступления быть учителями

Разрешение предлагается выдавать осужденным спустя десять лет после освобождения

17 октября 2023, 14:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты "Единой России" хотят разрешить работать учителями и тренерами людям, отсидевшим за тяжкие и особо тяжкие преступления, сообщает РБК.

Внесенный в Госдуму законопроект предлагает комиссии по делам несовершеннолетних рассматривать заявления от бывших заключенных на педагогическую деятельность.

Заявления не будут рассматриваться от отбывших наказание за убийства, половую неприкосновенность, половую свободу личности и против семьи и несовершеннолетних.

Еще одним условием станет безупречное поведение заявителей и активная общественная деятельность в течение десяти лет после освобождения.