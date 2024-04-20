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В России хотят разрешить следователям получать данные о звонках до решения суда

Реализация проекта не повлечет за собой бюджетных расходов, утверждают в МВД

20 апреля 2024, 11:47, ИА Амител

Пользователь смартфона / Фото: unsplash.com
Пользователь смартфона / Фото: unsplash.com

МВД России предложило разрешить следователям и дознавателям получать данные о телефонных звонках в рамках уголовного дела в течение 10 дней до решения суда. Инициатива оформлена в виде законопроекта, пишет ТАСС.

Согласно документу, следователь и дознаватель могут быть наделены полномочиями запрашивать информацию о соединениях в неотложных случаях.

Проект подготовлен в рамках исполнения поручений правительства, а его реализация не повлечет дополнительных расходов федерального и иных бюджетов, добавили в МВД.

законопроекты инициативы

Комментарии 4

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Гость

12:29:39 20-04-2024

А не ущемлëт ли этот проект права предполагаемого преступника как человека?

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Гость

12:59:23 20-04-2024

Давно уже пора разрешить расстреливать по усмотрению сотрудника МВД, и суды разгрузить.

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Гость

15:24:25 20-04-2024

Гость (12:59:23 20-04-2024) Давно уже пора разрешить расстреливать по усмотрению сотрудн... К этому и идём)))

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Гость

04:12:14 21-04-2024

Гость (12:59:23 20-04-2024) Давно уже пора разрешить расстреливать по усмотрению сотрудн... В корне согласен.Судьи будут пить меньше валерьянки

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