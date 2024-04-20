В России хотят разрешить следователям получать данные о звонках до решения суда
Реализация проекта не повлечет за собой бюджетных расходов, утверждают в МВД
20 апреля 2024, 11:47, ИА Амител
Пользователь смартфона / Фото: unsplash.com
МВД России предложило разрешить следователям и дознавателям получать данные о телефонных звонках в рамках уголовного дела в течение 10 дней до решения суда. Инициатива оформлена в виде законопроекта, пишет ТАСС.
Согласно документу, следователь и дознаватель могут быть наделены полномочиями запрашивать информацию о соединениях в неотложных случаях.
Проект подготовлен в рамках исполнения поручений правительства, а его реализация не повлечет дополнительных расходов федерального и иных бюджетов, добавили в МВД.
12:29:39 20-04-2024
А не ущемлëт ли этот проект права предполагаемого преступника как человека?
12:59:23 20-04-2024
Давно уже пора разрешить расстреливать по усмотрению сотрудника МВД, и суды разгрузить.
15:24:25 20-04-2024
Гость (12:59:23 20-04-2024) Давно уже пора разрешить расстреливать по усмотрению сотрудн... К этому и идём)))
04:12:14 21-04-2024
Гость (12:59:23 20-04-2024) Давно уже пора разрешить расстреливать по усмотрению сотрудн... В корне согласен.Судьи будут пить меньше валерьянки