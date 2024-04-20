В России хотят разрешить следователям получать данные о звонках до решения суда

Реализация проекта не повлечет за собой бюджетных расходов, утверждают в МВД

20 апреля 2024, 11:47, ИА Амител

Пользователь смартфона / Фото: unsplash.com

МВД России предложило разрешить следователям и дознавателям получать данные о телефонных звонках в рамках уголовного дела в течение 10 дней до решения суда. Инициатива оформлена в виде законопроекта, пишет ТАСС.

Согласно документу, следователь и дознаватель могут быть наделены полномочиями запрашивать информацию о соединениях в неотложных случаях.

Проект подготовлен в рамках исполнения поручений правительства, а его реализация не повлечет дополнительных расходов федерального и иных бюджетов, добавили в МВД.