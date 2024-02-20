В России хотят уголовно наказывать за отрицание геноцида во время ВОВ

По словам Сергея Миронова, такой закон нужен "для защиты фундаментальных ценностей многонационального российского народа"

20 февраля 2024, 15:45, ИА Амител

Вечный огонь / Фото: unsplash.com

В России хотят ввести уголовное наказание за отрицание геноцида в годы Великой Отечественной войны. Такой законопроект внесут в Госдуму 20 февраля.

Как пишут "Известия", одним из авторов инициативы стал глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

По его словам, документ направлен на недопущение фальсификации событий истории и пересмотра итогов войны и нужен "для защиты фундаментальных ценностей многонационального российского народа и объективной оценки злодеяниям нацистских преступников".