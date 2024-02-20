В России хотят уголовно наказывать за отрицание геноцида во время ВОВ
По словам Сергея Миронова, такой закон нужен "для защиты фундаментальных ценностей многонационального российского народа"
20 февраля 2024, 15:45, ИА Амител
Вечный огонь / Фото: unsplash.com
В России хотят ввести уголовное наказание за отрицание геноцида в годы Великой Отечественной войны. Такой законопроект внесут в Госдуму 20 февраля.
Как пишут "Известия", одним из авторов инициативы стал глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.
По его словам, документ направлен на недопущение фальсификации событий истории и пересмотра итогов войны и нужен "для защиты фундаментальных ценностей многонационального российского народа и объективной оценки злодеяниям нацистских преступников".
16:26:48 20-02-2024
Немного поздновато.В своё время эховцы Москвы хорошо порезвились на этой теме.Сейчас почти полным составом за границу сдристнули.
16:57:27 20-02-2024
Молодому поколению Великая Отечественная война, как Миронову Первая мировая. Свои победы совершаете господин депутат. А про Победу наших дедов мы помним без вас.
17:09:29 20-02-2024
А как же Нюрнберг!? Масло масляное, получается...
19:04:44 20-02-2024
Газ и нефть поставляем этим геноцидчикам, отдыхаем у них и получаем их гражданство.