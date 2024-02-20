НОВОСТИПолитика

В России хотят уголовно наказывать за отрицание геноцида во время ВОВ

По словам Сергея Миронова, такой закон нужен "для защиты фундаментальных ценностей многонационального российского народа"

20 февраля 2024, 15:45, ИА Амител

Вечный огонь / Фото: unsplash.com
Вечный огонь / Фото: unsplash.com

В России хотят ввести уголовное наказание за отрицание геноцида в годы Великой Отечественной войны. Такой законопроект внесут в Госдуму 20 февраля.

Как пишут "Известия", одним из авторов инициативы стал глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

По его словам, документ направлен на недопущение фальсификации событий истории и пересмотра итогов войны и нужен "для защиты фундаментальных ценностей многонационального российского народа и объективной оценки злодеяниям нацистских преступников".

Политика инициативы

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

16:26:48 20-02-2024

Немного поздновато.В своё время эховцы Москвы хорошо порезвились на этой теме.Сейчас почти полным составом за границу сдристнули.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:27 20-02-2024

Молодому поколению Великая Отечественная война, как Миронову Первая мировая. Свои победы совершаете господин депутат. А про Победу наших дедов мы помним без вас.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:09:29 20-02-2024

А как же Нюрнберг!? Масло масляное, получается...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:04:44 20-02-2024

Газ и нефть поставляем этим геноцидчикам, отдыхаем у них и получаем их гражданство.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров