В России хотят увеличить выплаты за рождение близнецов

Сейчас единовременная выплата за двойню – 45,81 тысячи рублей

04 августа 2023, 14:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России нужно повысить федеральную выплату за одновременное рождение нескольких детей, считает уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

В настоящее время единовременная выплата за двойню составляет 45,81 тысячи рублей, а за тройню – 68,7 тысячи рублей. Чиновница же предлагает выплачивать за двойню 250 тысяч, за тройню – 350 тысяч, за четверых – 500 тысяч, а за пятерых – 1 млн рублей.

Также она отметила, что некоторые регионы, например Калининградская область, поддерживают финансово такие семьи на местном уровне.​

Обращение с соответствующей инициативой Волынец направила первому зампреду комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой, сообщает RT.