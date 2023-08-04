В России хотят увеличить выплаты за рождение близнецов
Сейчас единовременная выплата за двойню – 45,81 тысячи рублей
04 августа 2023, 14:49, ИА Амител
В России нужно повысить федеральную выплату за одновременное рождение нескольких детей, считает уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
В настоящее время единовременная выплата за двойню составляет 45,81 тысячи рублей, а за тройню – 68,7 тысячи рублей. Чиновница же предлагает выплачивать за двойню 250 тысяч, за тройню – 350 тысяч, за четверых – 500 тысяч, а за пятерых – 1 млн рублей.
Также она отметила, что некоторые регионы, например Калининградская область, поддерживают финансово такие семьи на местном уровне.
Обращение с соответствующей инициативой Волынец направила первому зампреду комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой, сообщает RT.
17:11:29 04-08-2023
Как будто от желания женщины это зависит, стимуляция выплатами не имеет смысла, платить надо столько же сколько и за одного ребенка умножая на количество рожденных детей.
22:13:08 04-08-2023
А почему остановились на пятерых? Продолжали бы дальше.
08:29:50 06-08-2023
а кого нибудь волнует качество рожденных детей? Они все могут родиться с аномалиями , ведь 3или 4 ребенка одновременно получается в случае ЭКО, то есть когда женщина сама не может забеременеть ввиду различных причин. Аэто могут быть и болезни, и дети получатся больные. и потом придется содержать этот баласт . А пользы от этого никакой обществу, одни убытки.